BMW की फैक्ट्री में इंसानों की तरह काम कर रहे Humanoid Robot, बिना इंसानी मदद के संभाल रहे कई बड़े काम

अब तक फैक्ट्रियों में रोबोट का इस्तेमाल आम बात थी, लेकिन अब इंसानों की तरह चलने-फिरने और काम करने वाले Humanoid Robot भी असली फैक्ट्री में काम करने लगे हैं। BMW ने अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्थित स्पार्टनबर्ग प्लांट में Figure AI के नए Figure 03 Humanoid Robot तैनात किए हैं। BMW और Figure AI ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह ट्रॉली खींचते, अलग-अलग पार्ट्स पहचानते, उन्हें छांटते और सही जगह पर रखते हुए दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि ये पूरा काम बिना किसी इंसानी कंट्रोल के होता है। कंपनी का कहना है कि इससे फैक्ट्री में काम की रफ्तार बढ़ेंगी। और पढें: इंसानों के कपड़े पहन Humanoid Robots ने की कैटवॉक, दिखी भविष्य की झलक

Figure 03 Robot इंसानों की तरह कौन-कौन से काम करता है?

वीडियो में चार Figure 03 Humanoid Robot फैक्ट्री फ्लोर पर काम करते दिखाई देते हैं। इनमें से एक रोबोट पहले ट्रॉली को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद वह अलग-अलग कंटेनरों में रखे कार के पार्ट्स को पहचानता है, उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है और ट्रॉली में सही जगह पर रख देता है। काम पूरा होने के बाद रोबोट खुद ही अपने चार्जिंग स्टेशन पर लौट जाता है। Figure AI के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में किसी इंसान को रोबोट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। Figure 03 कंपनी के Helix 02 सिस्टम से चलता है, जो उसके हाथ, पैर, शरीर और संतुलन को एक साथ नियंत्रित करता है। इसी वजह से रोबोट भारी ट्रॉली खींचने के साथ-साथ चलते हुए भी सटीक तरीके से सामान उठा और रख सकता है। और पढें: इंसानों के बाद अब रोबोट करेगा पूजा-पाठ, आ गया Robot Monk

Figure 03 पहले वाले Robot से कितना अलग और स्मार्ट है?

BMW ने बताया कि यह Figure AI के साथ उसका पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले Figure 02 रोबोट ने साल 2025 में करीब 10 महीनों के दौरान लगभग 30,000 BMW X3 कारों की मैन्युफैक्चरिंग में मदद की थी। उस समय ये रोबोट बॉडी शॉप में वेल्डिंग के लिए शीट मेटल के हिस्सों को सही जगह लगाने जैसे काम करते थे। अब Figure 03 उससे भी ज्यादा एडवांस है। यह सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं करता, बल्कि अलग-अलग आकार और प्रकार के पार्ट्स को पहचानकर सही क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। कंपनी का कहना है कि फैक्ट्री में ट्रॉली, कंटेनर और पार्ट्स हर बार एक जैसी जगह पर नहीं होते। कई बार वे घूमे हुए या दूसरे सामान के पीछे छिपे रहते हैं। इसलिए Figure 03 को हर बार नई स्थिति समझकर फैसला लेना पड़ता है, जो इसे पहले के मॉडल से ज्यादा स्मार्ट बनाता है।

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Humanoid Robot की दौड़ में कौन-कौन सी कंपनियां आगे हैं?

Figure AI हाल ही में तब भी चर्चा में आई थी, जब उसने Figure 03 रोबोट और एक इंसानी इंटर्न के बीच 8 घंटे का ‘Man vs Machine’ पैकेज सॉर्टिंग मुकाबला कराया था। कंपनी का दावा है कि अब उसके पास इंसानी कर्मचारियों से ज्यादा रोबोट हैं, वहीं Humanoid Robot बनाने की दौड़ में दूसरी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। Elon Musk की Tesla अपने Optimus Robot पर काम कर रही है और जल्द इसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसके अलावा चीन की Unitree और Agibot जैसी कंपनियां भी तेजी से ऐसे रोबोट डेवलप कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में Humanoid Robot का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है।