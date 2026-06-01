Aadhaar Card कब और कहां हुआ यूज घर बैठे ऐसे करें तुरंत चेक, UIDAI ने दी खास सुविधा

भारत में आधार कार्ड आज सबसे जरूरी पहचान डॉक्यूमेंट में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने और कई बाकी जरूरी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधार के बढ़ते यूज के साथ इसके गलत इस्तेमाल और पहचान चोरी का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में UIDAI ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा की मदद से कोई भी व्यक्ति यह पता लगा सकता है कि उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी का यूज कब, कहां और किस उद्देश्य से किया गया है। इससे किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी का समय रहते पता लगाया जा सकता है और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। और पढें: आधार कार्ड असली है या नकली? ऐसे करें 2 मिनट में पहचान

आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री कैसे चेक करें?

सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में UIDAI के My Aadhaar पोर्टल को खोलें। यह आधार से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाओं का आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने आधार की जानकारी और ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री आसानी से देख सकते हैं।

पोर्टल खुलने के बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा कोड (Captcha) को भरें और लॉगिन की प्रक्रिया शुरू करें।

आधार नंबर दर्ज करने के बाद UIDAI आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। यह OTP आपकी पहचान Verify करने और अकाउंट की सुरक्षा बनाए रखने के लिए भेजा जाता है।

मोबाइल पर प्राप्त OTP को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें और ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।

लॉगिन होने के बाद आपको कई सेवाओं की लिस्ट दिखाई देगी। इनमें से ‘Authentication History’ ऑप्शन को सर्च करें और उस पर क्लिक करें।

अब आपको वह समय अवधि चुननी होगी जिसके लिए आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। UIDAI आपको पिछले 6 महीनों तक की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने की सुविधा देता है।

इसके बाद आपको फिल्टर चुनना होगा। आप केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, केवल OTP ऑथेंटिकेशन या दोनों प्रकार के रिकॉर्ड देखने का ऑप्शन चुन सकते हैं।

सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और कुछ ही सेकंड में रिपोर्ट तैयार कर देगा।

रिपोर्ट में आपको यह पता चल जाएगा कि आपका आधार कब, कहां और किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इससे आप किसी भी संदिग्ध यूज की पहचान कर सकते हैं।

यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं और इसके लिए किसी आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होती।

रिपोर्ट में कौन-कौन सी जानकारी दिखाई देती है?

इस रिपोर्ट में आपको आधार से जुड़ी हर एक्टिविटी की जानकारी मिल जाती है। आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या सिर्फ वेरिफिकेशन के जरिए कब और कहां इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट में हर Request की तारीख और समय भी दर्ज होता है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि किस बैंक, मोबाइल कंपनी, सरकारी विभाग या बाकी संस्था ने आपके आधार का इस्तेमाल किया था। अगर आपको कोई ऐसी एंट्री दिखे जिसे आप पहचान नहीं रहे हैं या आपने खुद उसकी अनुमति नहीं दी है, तो यह धोखाधड़ी या आधार के गलत इस्तेमाल का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करना और जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। और पढें: ऐसे चेक करें आपका आधार कार्ड कब-कहां हुआ यूज, 90% लोग नहीं जानते ये आसान तरीका!

Add Techlusive as a Preferred Source

संदिग्ध एक्टिविटी दिखे तो क्या करें?

UIDAI ने सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बायोमेट्रिक लॉक की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा को लॉक कर सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे अस्थायी रूप से अनलॉक किया जा सकता है और काम पूरा होने के बाद फिर से लॉक किया जा सकता है। अगर आधार हिस्ट्री में कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखाई दे तो तुरंत UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करना चाहिए या पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय-समय पर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री की जांच करते रहना एक अच्छी आदत है क्योंकि इससे पहचान चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे खतरों का समय रहते पता लगाया जा सकता है। और पढें: Aadhaar Fraud का कभी नहीं होंगे शिकार, बस घर बैठे करें ये काम