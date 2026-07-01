Vodafone Idea का धमाकेदार प्लान लॉन्च, 1 साल तक मिलेगा Unlimited डेटा और कॉलिंग

Vodafone Idea यानी Vi देश की तीसरी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है, जिसने चुपके से अपने ग्राहकों के लिए नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस लेटेस्ट प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इसमें पूरे एक साल की समय सीमा मिल रही है। इसके अलावा, फ्री वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भी मिल रहे हैं। और पढें: Airtel Vs Vi: 979 रुपये वाला किसका प्लान है परफेक्ट, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट, जानिए यहां

Vodafone Idea का नया प्लान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया के नए प्रीपेड प्लान की कीमत 4600 रुपये है। इस नए रिचार्ज प्लान को 365 दिन यानी 1 साल की वैधता के साथ लाया गया है। इसमें अन्य नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, हर दिन 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। और पढें: Vodafone idea के धाकड़ प्लान, एक रिचार्ज में चलेंगे 4 फोन, फ्री OTT के साथ मिलेगा बेहिसाब डेटा

कंपनी ने इस प्लान को अनलिमिटेड डेटा प्लान बताया है, लेकिन इसमें लिमिट है। इस प्लान में यूजर्स को हर 28 दिन में 300GB डेटा इंटरनेट यूज करने के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप 4G इस्तेमाल करें या 5G, आपको 28 दिन पूरे होने के बाद 300 जीबी डेटा मिलेगा। और पढें: Vodafone idea के सुपरहीट प्लान, अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेगा OTT बिल्कुल Free

अगर रोज के हिसाब से देखा जाएं, तो यह प्लान करीब 12.6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको पड़ेगा। हालांकि, इस प्लान में अन्य प्लान्स की तरह ओटीटी ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि का फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा है।

मार्च में लॉन्च हुए ये रिचार्ज प्लान

आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने इस साल मार्च में दो शानदार प्रीपेड प्लान लॉन्च किए थे। इन प्लान की कीमत 670 और 1005 रुपये है। इन प्लान में अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। इनमें 84 दिन तक की वैलिडिटी मिल रही है।

वीआई के 670 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, रोजाना 100 SMS भी मिल रहे हैं। इसकी समय सीमा 56 दिन की है। वहीं, 1005 रुपये वाले प्लान को 84 दिन की वैधता के साथ लाया गया है।

इस प्रीपेड प्लान में असीमित कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें अनलिमिटेड डेटा भी मिल रहा है। साथ ही, 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों में OTT ऐप नहीं मिल रहे हैं।

FAQs

1. Vi का पूरा नाम क्या है ?

Ans. वीआई का पूरा नाम वोडाफोन आइडिया है।

2. वीआई के नए प्रीपेड प्लान की कीमत कितनी है ?

Ans. नए प्रीपेड प्लान की कीमत 4600 रुपये है।

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3. 4600 रुपये वाले प्लान में कितना डेटा मिल रहा है ?

Ans. वोडाफोन आइडिया अपने नए रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रहा है।