Lenovo Tab Plus Gen 2 भारत में 10,200mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Lenovo Tab Plus Gen 2 भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट है। फीचर्स की बात करें, तो इस लेनोवो टैब में कंपनी ने 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस टैब में 8GB RAM दी है। वहीं, सटोरेज 256GB तक की है। टैब की स्टोरेज को आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंपनी ने इस टैब में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। टैब की बैटरी 10,200mAh की है। आइए जानते हैं टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 लैपटॉप Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Lenovo Tab Plus Gen 2 Price in India

कंपनी ने Lenovo Tab Plus Gen 2 को 35,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं, कंपनी इसमें 256GB स्टोरेज मॉडल भी लाती है, जिसकी 38,999 रुपये है। इस लैपटॉप में सिंगल Celestial White कलर ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसे आप लेनोवो इंडिया की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और पढें: Google ने AI-Powered Laptop 'Googlebook' की दिखाई झलक, मिलेगा Android और Gemini AI का पावरफुल कॉम्बो

Lenovo Tab Plus Gen 2 Specifications

फीचर्स पर नजर डालें, तो लेनोवो के इस टैब में कंपनी ने 12.1 इंच का IGZO LCD डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,600×2,560 पिक्सल है। वहीं, इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस टैब में 600 Nits की ब्राइटनेस और 800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलती है। इस टैब की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक की है। और पढें: Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते

फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें JBL के 9 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, जो कि Dolby Atmos से लैस है।

टैब की बैटरी 10,200mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह टैब सिंगल चार्ज पर 15 घंटे तक की यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं इस टैब में Lenovo Tab Pen Plus, Lenovo Sleeve Suite, Lenovo 68W USB Type-C Wall Charger और Lenovo Wireless Keyboard का सपोर्ट मिलता है।

Lenovo Tab Plus Gen 2 को ये टैब देंगे टक्कर

XIAOMI Pad 7

XIAOMI Pad 7 को आप 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर से लैस है।

Samsung Galaxy Tab S10 Lite (5G)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite (5G) को 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 10.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह टैब Exynos 1380 प्रोसेसर से लैस है।

OnePlus Pad Go 2

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OnePlus Pad Go 2 को 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में आपको 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर से लैस है।