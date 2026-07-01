Uber ने भारत में पेश किए नए सेफ्टी फीचर्स, अब Ride रिकॉर्ड करने से लेकर एम्बुलेंस बुलाने तक मिलेगी सुविधा

Uber ने भारत में अपने यूजर्स और ड्राइवरों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कई नए सेफ्टी फीचर्स का ऐलान किया हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट के दौरान कंपनी ने Record My Ride, Ambulance Assistance, Don’t Type & Drive और Set Your Own PIN जैसे नए फीचर्स पेश किए। कंपनी का कहना है कि इनका मकसद सफर के दौरान सुरक्षा बढ़ाना, इमरजेंसी में तेजी से मदद पहुंचाना और ड्राइवरों का ध्यान सड़क पर बनाए रखना है। ये सभी फीचर्स Uber के पहले से मौजूद सुरक्षा टूल्स जैसे RideCheck, Audio Recording, Women Rider Preference और 24×7 Safety Line को और मजबूत बनाएंगे। और पढें: भारत में Uber जल्द लाने वाला है ये कमाल का फीचर, इस लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

Uber ने सबसे खास फीचर क्या पेश किया है?

Uber का सबसे खास नया फीचर Record My Ride है। इसके जरिए अगर किसी ड्राइवर को सफर के दौरान असुरक्षित महसूस होता है, तो वह सीधे Uber App से अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके Cab के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। कंपनी के मुताबिक यह वीडियो पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहेगा, यानी इसे न तो ड्राइवर देख पाएगा और न ही Uber। यह रिकॉर्डिंग तभी एक्सेस की जा सकेगी, जब ड्राइवर या यात्री किसी सुरक्षा शिकायत के साथ इसे खुद शेयर करेगा। Uber का दावा है कि इस तरह का एन्क्रिप्टेड इन-ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर अपने आप में पहली बार पेश किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने Dial 4242 के साथ मिलकर Ambulance Assistance फीचर भी शुरू किया है। अगर Uber ट्रिप के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो ड्राइवर या यात्री Uber की 24×7 Safety Line के जरिए तुरंत एम्बुलेंस की मदद मांग सकते हैं।

कंपनी ने ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए क्या फीचर पेश किया है?

कंपनी ने ड्राइवरों की सुरक्षा और सड़क पर ध्यान बनाए रखने के लिए Don’t Type & Drive फीचर भी पेश किया है। इस फीचर के तहत अगर गाड़ी चल रही होगी, तो Uber Driver ऐप में ड्राइवर मैन्युअली टाइप करके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब देने के लिए उन्हें पहले सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकना होगा। Uber का मानना है कि इससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने की संभावना कम होगी और सड़क हादसों का जोखिम भी घटेगा। वहीं यात्रियों के लिए Set Your Own PIN फीचर लाया गया है। पहले ट्रिप वेरिफिकेशन के लिए ऐप अपने आप PIN बनाता था, लेकिन अब यूजर अपनी पसंद का PIN खुद सेट और मैनेज कर सकेंगे। इससे ट्रिप शुरू होने से पहले पहचान की पुष्टि करना और आसान व सुरक्षित होगा।

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Uber के इन नए फीचर्स से यात्रियों और ड्राइवरों को क्या फायदा मिलेगा?

Uber का कहना है कि ये नए फीचर्स भारत में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। कंपनी पहले से RideCheck, Phone और Address Anonymisation, Safety Preferences, Seatbelt Reminder, Audio Recording, Women Rider Preference, Helmet Selfie Verification और 24×7 Safety Line जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं दे रही है। नए फीचर्स जुड़ने से सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा और इमरजेंसी में जल्दी मदद मिल सकेगी। Uber का कहना है कि तकनीक की मदद से वह हर राइड को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है।