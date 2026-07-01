Google लेकर आया Nano Banana 2 Lite, कम समय में बनाता है ज्यादा AI इमेज

Google Nano Banana 2 Lite Launched: टेक जाइंट गूगल ने AI क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के लिए नया नैनो बनाना 2 लाइट वीडियो-इमेज जनरेटर टूल लॉन्च कर दिया है। यह पिछले मॉडल से कई गुना बेहतर और तेज है। इस टूल को खासतौर पर हाई-वॉल्यूम वर्कलोड के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल उन यूजर्स के बहुत काम आएगा, जो बड़ी संख्या में इमेज जनरेट करते हैं। और पढें: अब ChatGPT की तरह जवाब देगा Google Maps

तेजी से बनेंगी इमेज

गूगल के अनुसार, लेटेस्ट Nano Banana 2 Lite मॉडल बेहद फास्ट है। यह सिर्फ 4 सेकेंड में AI इमेज बना सकता है। इसके आने से कंटेंट क्रिएटर्स और डिजाइनर्स का काम आसान हो जाएगा। वे इसके जरिए कम समय में ढेरों इमेज बनाने के साथ उन्हें एडिट भी कर सकेंगे। और पढें: Google Chrome का नया Autofill फीचर क्या है और यह कैसे काम करेगा?

कंपनी ने बताया कि लेटेस्ट एआई मॉडल पुराने मॉडल की तुलना में सस्ता है। इसके द्वारा बनाई गई 1000 एआई इमेज की लागत 0.034 डॉलर आती है। दाम कम होने से यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है, जो अधिक एआई कंटेंट बनाते हैं। इसकी तेज स्पीड और कम लागत इसे कंटेंट क्रिएटर्स और कंपनियों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है।

कैसे कर पाएंगे नए AI मॉडल का इस्तेमाल ?

कंपनी की मानें, तो Nano Banana 2 Lite का इस्तेमाल Google AI Studio, Gemini API और Google की Gemini Enterprise Agent Platform के जरिए किया जा सकेगा। इसका सपोर्ट पुराने मॉडल की जगह मिलेगा। इसके साथ इस एआई टूल को Legacy Model” यानी पुराना मॉडल भी घोषित किया गया है।

पिछले साल लॉन्च हुआ Nano Banana

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने पिछले साल Gemini 3.1 Flash पर आधारित पहला Nano Banana मॉडल लॉन्च किया था। इसके बाद फरवरी 2026 में Nano Banana 2 एआई टूल को लाया गया। यह एआई की मदद से सटीक डेटा तैयार करने से लेकर रियलिस्टिक AI इमेज तक बना सकता है।

नैनो बनाना 2 के अलावा Nano Banana Pro को भी उतारा गया है। इसे एडवांस और प्रोफेशनल जरूरतों के लिए बनाया गया है। यह मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक पावरफुल और स्मार्ट है। हालांकि, इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

FAQs

1. क्या है Google Nano Banana 2 Lite ?

Ans. यह कंपनी का लेटेस्ट एआई मॉडल है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस पर प्रॉम्ट देकर कम समय में अधिक इमेज बनाई जा सकती है।

2. नैनो बनाना 2 लाइट की खूबी क्या है ?

Ans. इस एआई मॉडल की स्पीड बहुत तेज है। यानी कि यह कम वक्त में ज्यादा इमेज बना सकता है। इसकी लागत भी कम है।

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3. Nano Banana को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. इस एआई टूल को पिछले साल यानी 2025 में पेश किया गया था।