Aadhaar Card भारतीय नागरिकों के लिए एक जरूरी दस्तावेजों में से एक है। आज-कल नई सिम लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने तक, हर जगह आधार कार्ड जरूरी हो चुका है। ऐसे में आधार कार्ड का सही-सलामत हालत में रहना जरूरी है। आमतौर पर जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं, तो वो कागज के फॉर्म में होता है। इस तरह के आधार कार्ड जरा-सी बारिश में आकर भीगते ही खराब हो जाते हैं। इस तरह आप कितनी बार आधार कार्ड बनवाते रहोगे। अगर आप सालों-साल अपने आधार कार्ड को नया-सा रखना चाहते हैं, तो PVC Aadhaar Card आपके लिए बेस्ट साबित होते हैं। ये आधार कार्ड का सॉलिड फॉर्म है, जो न पानी से खराब होता है… न ही गंदे हाथों से पकड़ने से खराब होता है। इस तरह का आधार कार्ड ATM/पैन कार्ड की तरह लगता है। और पढें: Aadhaar Card खो गया? आधार नंबर भी नहीं याद? ऐसे चुटकियों में करें रिकवर, जानें प्रोसेस

खास बात यह है कि इस Aadhaar Card को बनवाने के लिए आपको अलग से आधार कार्ड केंद्र जाने की भी जरूरत नहीं है और न ही किसी एजेंट को 500-1000 रुपये देकर बनवाने की जरूरत है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की मदद से इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के 5 से 7 दिन के अंदर कार्ड आपके घर डिलीवर कर दिया जाता है। आइए जानते हैं घर बैठे PVC आधार कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई? और पढें: क्या सच में Aadhaar Card धारकों को Electric साइकिल मिल रही FREE? PM Modi का वीडियो हो रहा वायरल, जानें सच्चाई

पहला स्टेप

अपने लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के जरिए UIDAI वेबसाइट को ओपन करें। और पढें: Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

दूसरा स्टेप

यहां आपको सबसे पहले अपनी भाषा का चयन करना है। अगर आप हिंदी में सहज हैं, तो हिंदी भाषा को चुनें। अगर आप अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट देखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा चुनें।

तीसरा स्टेप

इसके बाद आपको Get Aadhaar वाले सेक्शन में Order Aadhaar PVC Card वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

चौथा स्टेप

अगले पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है।

पांचवा स्टेप

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP रिसीव होगा। ओटीपी डालकर साइट लॉग-इन हो जाएगी।

छठा स्टेप

अब आपको PVC कार्ड के लिए 75 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए आप UPI व डेबिट कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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सातवां स्टेप

पेमेंट होने के बाद आपको एक SRN (Service Request Number) प्राप्त होगा। इस नंबर के जरिए आप कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर 5 से 7 दिनों के अंदर आपका PVC आधार कार्ड आपके घर पहुंच जाता है।