Google के Gmail और Keep में आने वाला है बड़ा AI फीचर, अब टाइप नहीं बोलकर कर सकेंगे काम

Google जल्द ही Gmail, Google Docs और Google Keep में नए Conversational AI फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इन फीचर्स की पहली झलक मई में आयोजित Google I/O 2026 इवेंट के दौरान दिखाई थी और बताया था कि इन्हें इस गर्मी अमेरिका में रोलआउट किया जाएगा। अब लॉन्च से पहले इन नए फीचर्स की टेस्टिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Keep और Gmail में वॉइस आधारित AI इंटरफेस दिखाई दिया है, जिससे यूजर्स बिना टाइप किए सिर्फ बोलकर नोट्स बना सकेंगे, ईमेल से जुड़ी जानकारी खोज सकेंगे और कई रोजमर्रा के काम आसानी से कर पाएंगे। माना जा रहा है कि इन फीचर्स को Pixel 11 Series के लॉन्च के आसपास आधिकारिक तौर पर जारी किया जा सकता है। और पढें: Google I/O 2026: क्या है GooglF का नया AI Agent Gemini Spark और कैसे करेगा काम? इवेंट के दौरान कंपनी ने किया पेश

Google Keep का नया AI फीचर कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट के अनुसार, Google Keep में एक नया Live बटन दिया गया है, जो मौजूदा Create Note बटन के ऊपर दिखाई देता है। इस पर टैप करते ही वॉइस इंटरफेस खुल जाता है, जहां यूजर बोलकर नया नोट बना सकता है या पुराने नोट में बदलाव कर सकता है। इतना ही नहीं, यूजर अपनी आवाज से रिमाइंडर भी बना सकेगा, हालांकि यह रिमाइंडर Google Tasks में सेव होगा। स्क्रीन पर माइक्रोफोन को म्यूट करने, वॉइस कमांड भेजने और रिकॉर्डिंग रद्द करने जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं। Google का कहना है कि यह फीचर बोले गए शब्दों को अपने आप व्यवस्थित नोट्स और लिस्ट में बदल देगा, जिससे नोट्स बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और पढें: Google Gemini में आया ये धांसू फीचर, अब एक क्लिक में बनाएं और डाउनलोड PDF जैसी फाइल्स

Gmail और Docs में क्या मिलेगा नया?

Google Gmail में भी इसी तरह का वॉइस AI इंटरफेस टेस्ट कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने इनबॉक्स से जुड़ी जानकारी सिर्फ सवाल पूछकर हासिल कर सकेगा। उदाहरण के लिए, किसी खास ईमेल को ढूंढना, पुराने मैसेज के बारे में पूछना या जरूरी जानकारी निकालना आसान हो जाएगा। वहीं Google Docs में आने वाला Docs Live फीचर यूजर्स को बोलकर आइडिया तैयार करने, पहला ड्राफ्ट लिखने और डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने की सुविधा देगा। इसके अलावा, यूजर की अनुमति मिलने पर यह Gmail, Google Drive, Google Chat और वेब से जरूरी जानकारी लेकर डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी मदद करेगा। इसका उद्देश्य टाइपिंग कम करना और AI की मदद से काम को तेज बनाना है। और पढें: Google Workspace में आए ये कमाल के AI फीचर्स, भर-भर के मिलेंगे यूजर्स को फायदे

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कब तक मिलेंगे ये नए AI फीचर्स?

फिलहाल Google ने इन नए Conversational AI फीचर्स की लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि इनका रोलआउट अमेरिका में इसी गर्मी शुरू होगा। शुरुआत में यह सुविधा Google AI Pro, Google AI Ultra और एलिजिबल Google Workspace यूजर्स के लिए Android और iPhone पर उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि Pixel 11 Series के लॉन्च के साथ इन फीचर्स को बड़े स्तर पर जारी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो Gmail, Google Docs और Google Keep का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूजर्स कई काम सिर्फ अपनी आवाज से कर पाएंगे।