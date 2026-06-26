Published By: Manisha | Published: Jun 26, 2026, 04:54 PM (IST)
AC अब लग्जरी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी है। लू भरी गर्मी हो या फिर उमस वाली गर्मी… एसी की ठंडी हवा से ही सुकून वाली सांस आती है। हालांकि, आज भी कई लोग हैं जो एसी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में PM Modi सभा को संबोधित करते दिख रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार Aadhaar Card धारकों को फ्री AC दे रही है। जी हां, 1 आधार कार्ड पर कहा जा रहा है कि सरकार एक एसी फ्री देने की स्कीम लेकर आई है। अगर आपने भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखी है, तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। दरअसल, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है… सरकार इस तरह की कोई स्कीम लेकर नहीं आई है। आइए जानते हैं डिटेल्स। और पढें: Aadhaar PVC Card: मात्र 75 रुपये में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा सॉलिड आधार कार्ड, न गलेगा न फटेगा
PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में इस फर्जी खबर की जानकारी देते हुए इसका खंडन किया गया है। पोस्ट की मानें, तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिख रहे हैं कि सभी लोगों को उनके आधार कार्ड पर एक फ्री AC दिया जाएगा। सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि कई जगह पर इस दावे के पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में फ्री एसी के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को फर्जी लिंक पर क्लिक करने को भी कहा जा रहा है। और पढें: Aadhaar Card खो गया? आधार नंबर भी नहीं याद? ऐसे चुटकियों में करें रिकवर, जानें प्रोसेस
सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी को आधार कार्ड पर एक मुफ्त एयर कंडीशनर दिया जाएगा। और पढें: क्या सच में Aadhaar Card धारकों को Electric साइकिल मिल रही FREE? PM Modi का वीडियो हो रहा वायरल, जानें सच्चाई
🔎 #PIBFactCheck :
❌ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क… pic.twitter.com/G1HLdJC6VX
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 24, 2026
हालांकि, इसी पोस्ट में उन्होंने इस दावे का खंडन किया और इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया। पोस्ट के मुताबिक, PM Modi ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। साथ ही सलाह दी गई है कि इस तरह की झूठी खबरों पर विश्वास न करें।
जब भी आपको सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई पोस्ट या फिर वीडियो दिखाई दे, तो तुरंत उस पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल सोर्स के जरिए खबर की पुष्टि करें। इसके अलावा, पब्लिक स्कीम आदि की पुष्टि के लिए सीधे ऑफिशियल साइट पर जाकर कंफर्म करें। यह वेबसाइट https://www.myscheme.gov.in/ है।
इसके अलावा, अगर किसी पोस्ट में कोई लिंक शेयर किया गया है तो उस लिंक पर क्लिक करने से पहले भी 2 बार सोच लें। सामने वाला लिंक मालवेयर से लैस हो सकता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका सारा डेटा स्कैमर्स के हाथों लग सकता है।
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