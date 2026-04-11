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बिना Aadhaar Card दिखाए हो जाएगी KYC, अपनाएं ये आसान ऑफलाइन तरीका

Aadhaar Card से जुड़ी KYC ऑनलाइन कराई जा सकती है। यह प्रोसेस सरल है। हालांकि, कई जगह पर आधार दिखाना पड़ता है, जिससे निजी जानकारी लीक हो सकती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ऑफलाइन केवायसी प्रक्रिया को लाया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 11, 2026, 01:15 PM (IST)

Aadhaar card
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Aadhaar Card आज के समय में पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन गया है। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर फाइनेंस से जुड़ी सर्विस लेनी हो, अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से KYC (Know Your Customer) कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल आधार देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ OTP और Biometric से काम चल जाता है, लेकिन देश में कई ऐसी जगह हैं, जहां केवाईसी के लिए आधार दिखाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि UIDAI ऑफलाइन KYC करने का ऑप्शन देता है। इसमें आधार नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे निजी जानकारी सुरक्षित रहती है और सत्यापन भी पूरा हो जाता है। news और पढें: Aadhaar Card की इन गलतियों से ब्लॉक हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अभी करें ठीक

Offline KYC

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफलाइन EKYC विकल्प मौजूद है। इस पर जाकर आप आसानी से प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे आपका डेटा उन जगहों पर सिक्योर रहेगा, जहां फिजिकल आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। आइए जानते हैं ईकेवाईसी करने का पूरा प्रोसेस… news और पढें: Aadhaar PVC Card क्या है और कैसे बनवाएं? जानिए पूरा प्रोसेस

ऐसे करें KYC

ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें : news और पढें: आपके Aadhaar Card का कोई नहीं कर पाएगा गलत इस्तेमाल, ऐसे करें लॉक

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

  • सबसे पहले अपने सिस्टम पर myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
  • इसमें आधार के जरिए लॉग-इन करें।
  • आपकी स्क्रीन पर कई ऑप्शन आएंगे, जिनमें से आपको Offline e-KYC विकल्प को चुनना है।
  • अपने हिसाब से चार अंक वाला शेयर कोड बनाएं, जिससे ऑफलाइन फाइल को ओपन किया जा सकेगा।
  • इतना करने के बाद 4 अंक वाले कोड को एंटर करिए।
  • फिर डाउनलोड बटन दबाएं।
  • आपके कंप्यूटर पर जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
  • अब KYC कराने के लिए उस जिप फाइल और कोड को जमा करा दें।
  • इसके बाद केवायसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

दिमाग में रखने वाली बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने जिस 4 अंक वाले कोड को बनाया है, उसे भूलकर भी किसी के साथ शेयर न करें। उस कोड का उसी जगह उपयोग करें, जिसके लिए तैयार किया गया है। वहीं, जिप फाइल के फॉर्मेट को न बदलें। इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है।

ऑफलाइन केवायसी के फायदे

  • यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है। इसके इस्तेमाल से फिजिकल आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
  • इसके जरिए आप बिना फोन व ओटीपी के केवायसी करा सकते हैं।
  • ऑफलाइन केवायसी में फिंगरप्रिंट देने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से डेटा सुरक्षित रहता है और लीक होने की संभावना न के बराबर हो जाती है।