बिना Aadhaar Card दिखाए हो जाएगी KYC, अपनाएं ये आसान ऑफलाइन तरीका

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 11, 2026, 01:15 PM (IST)
Aadhaar Card आज के समय में पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन गया है। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर फाइनेंस से जुड़ी सर्विस लेनी हो, अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से KYC (Know Your Customer) कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल आधार देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ OTP और Biometric से काम चल जाता है, लेकिन देश में कई ऐसी जगह हैं, जहां केवाईसी के लिए आधार दिखाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि UIDAI ऑफलाइन KYC करने का ऑप्शन देता है। इसमें आधार नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे निजी जानकारी सुरक्षित रहती है और सत्यापन भी पूरा हो जाता है। और पढें: Aadhaar Card की इन गलतियों से ब्लॉक हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अभी करें ठीक
UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफलाइन EKYC विकल्प मौजूद है। इस पर जाकर आप आसानी से प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे आपका डेटा उन जगहों पर सिक्योर रहेगा, जहां फिजिकल आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। आइए जानते हैं ईकेवाईसी करने का पूरा प्रोसेस… और पढें: Aadhaar PVC Card क्या है और कैसे बनवाएं? जानिए पूरा प्रोसेस
ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें : और पढें: आपके Aadhaar Card का कोई नहीं कर पाएगा गलत इस्तेमाल, ऐसे करें लॉक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने जिस 4 अंक वाले कोड को बनाया है, उसे भूलकर भी किसी के साथ शेयर न करें। उस कोड का उसी जगह उपयोग करें, जिसके लिए तैयार किया गया है। वहीं, जिप फाइल के फॉर्मेट को न बदलें। इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है।
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