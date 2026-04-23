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अपने बच्चे के लिए बनवाना है Baal Aadhaar, घर बैठे अभी ऐसे करें आवेदन

केवल बालिग ही नहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Baal Aadhaar बनवाया जा सकता है। नीचे बाल आधार बनाने की पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 23, 2026, 04:18 PM (IST)

baal aadhaar

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Aadhaar Card अहम दस्तावेज में से एक है। इसका इस्तेमाल स्कूल में दाखिले से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाने तक के लिए किया जाता है। इससे 18 से अधिक आयु वाले लोगों के साथ-साथ 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए भी बनवाया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है, तो आप उसके लिए बाल आधार (Baal Aadhaar) बनवा सकते हैं। हम आपको यहां बाल आधार बनवाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि यह नीले रंग का दस्तावेज होता है। इसे बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है। UIDAI ने इस सेवा को फरवरी 2018 में जारी किया था। news और पढें: अब बिना OTP मिलेगा Aadhaar Card, आय ये नया तरीका, जानें क्या करना होगा

क्या है Baal Aadhaar ?

बाल आधार मेन आधार कार्ड का मिनी वर्जन है। इस डॉक्यूमेंट को पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाया जा सकता है, जिसमें उनका नाम, पता और जेंडर जैसी जानकारी शामिल होती है। इसके लिए बायोमेट्रिक डिटेल जैसे फिंगरप्रिंट आदि नहीं ली जाती है। हालांकि, माता-पिता को ऑथेंटिकेशन के लिए बाल आधार को अपने आधार से लिंक करना पड़ता है। news और पढें: Aadhaar Card बनवाते वक्त सावधानी से भरें ये 2 डिटेल्स, बार-बार नहीं मिलेगा ठीक करने का मौका

बाल आधार के लिए कैसे करें अप्लाई ?

बाल आधार के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। हम आपको यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताएंगे : news और पढें: नए स्मार्टफोन में पहले से नहीं मिलेगा Aadhaar App, सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव

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  • इस दस्तावेज के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
  • साइट में मौजूद आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चुनें।
  • अब अपने बच्चे का नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक एंटर करिए।
  • इसके साथ अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कीजिए।
  • अपॉइंटमेंट टैब पर जाकर अपॉइंटमेंट लें।
  • फिर रजिस्ट्रेशन की तारीख चुनिएं।
  • तय तारीख वाले दिन एनरोलमेंट सेंटर जाएं।
  • फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करा दें।
  • Acknowledgement Slip लें।
  • इतना सब करने के बाद 60 से 90 दिन के बीच में बाल आधार आपके पते पर आ जाएगा।

ध्यान देने वाली बात

आपको बता दें कि बाल आधार 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बनवाया जाता है। 5 से 15 वर्ष आयु होने पर इस दस्तावेज को अपडेट कराना पड़ता है, जिसके लिए बायोमैट्रिक डिटेल देनी पड़ती है।