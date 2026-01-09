UIDAI लोगों के लिए लेकर आया Udai, चुटकियों में देगा आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान

UIDAI udai Launched: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने लोगों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए मैस्कॉट ‘udai’ को लॉन्च कर दिया है। यह एक डिजिटल आइडेंटिटी है, जो चैटबॉट की तरह काम करती है। इसको आधार सर्विस को बेहतर और समस्याओं के समाधान देने की बनाने की दिशा में लाया गया है। इसके जरिए आधार सेवाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बता दें कि इस मैस्कॉट को राष्ट्रीय डिजाइन एवं नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया और इसके नाम के लिए आम लोगों की राय भी ली गई थी। और पढें: Ration Card धारकों के लिए e-KYC हुई अनिवार्य, मोबाइल से घर बैठे ऐसे करें, जानें पूरा प्रोसेस

UIDAI का कहना है कि उदय को खासतौर पर देशवासियों के लिए लाया गया है। इसकी मदद से लोग आधार की सेवाओं को आसानी से समझ पाएंगे। यह जनता की समस्याओं का समाधान देगा। इससे लोग सेवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। और पढें: 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें PAN को Aadhaar Card से लिंक, यहां जानें आसान तरीका

यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि इस नई टेक्नोलॉजी के डिजाइन और नाम के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें देशभर से 875 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें छात्र और डिजाइनर आदि शामिल हैं। और पढें: IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, आधार से जुड़े यूजर्स को मिलेगा ज्यादा फायदा

इस कॉम्पिटिशन में केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल को मैस्कॉट के डिजाइन के लिए पहला ईनाम मिला। महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला और यूपी के कृष्णा शर्मा को दूसरा व तीसरा स्थान मिला। वहीं, नाम के लिए भोपाल की रिया जैन विजेता रही।

नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ मोबाइल ऐप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूआईडीएआई ने नवंबर 2025 में Aadhaar ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप का उपयोग Android और iPhone यूजर्स कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड की डिजिटल फॉर्म को सिक्योर रखने और दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग एमआधार के साथ किया जा सकता है।

फीचर्स की बात करें, तो आधार ऐप में परिवार के सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि उनके आधार कार्ड को भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनके फोन नंबर आधार से लिंक होने चाहिए। इसके अलावा, सुरक्षा के लिहाज से ऐप में बायोमेट्रिक लॉक का सपोर्ट दिया गया है। इसके जरिए QR कोड से डेटा तक शेयर किया जा सकता है।