Instagram Reels में कैसे दें अपना वॉइस ओवर? जानें आसान तरीका

How to Add Voice Over in Instagram Reels: इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अब सिर्फ फोटो शेयर करने तक सीमित नहीं रह गया है। Reels इंस्टाग्राम का सबसे पॉपुलर फीचर बन चुका है। रील्स के जरिए यूजर्स शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके न केवल अपने फॉलोवर्स का मनोरंजन करते हैं बल्कि अब इससे कमाई भी की जा सकती है। यदि आपके अच्छे-खासे फॉलोवर्स हैं और आपकी रील्स पर बढ़-चढ़कर व्यू आते हैं, तो इंस्टाग्राम आपको रील्स वीडियो के पैसे भी देता है।

अगर आपने भी अपने दोस्तों को देखकर Instagram Reels वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज हम आपको इंस्टाग्राम रील्स में वॉइस ओवर डालने की जानकारी देने जा रहे हैं। रील्स वीडियो में आप म्यूजिक व साउंड इफेक्ट के साथ-साथ अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। खास बात यह है कि रील वीडियो पर वॉइस ओवर देने के लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए इन-ऐप सपोर्ट दिया गया है।

आइए जानते हैं रील्स वीडियो में कैसे दें अपना वॉइस ओवर-

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Instagram App ओपन करें।

2. इसके बाद बॉटम बार पर दिख रहे + आइकन पर क्लिक करें।

3. + आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें Post, Story, Reels और Live का ऑप्शन शामिल होगा।

4. आपको अब Reels ऑप्शन पर क्लिक करना है।

5. अब कैमरा स्टार्स कर अपनी Reels क्रिएट करें।

6. Reels रिकॉर्ड होने के बाद आपको अपनी रील्स के कॉर्नर पर Music आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक कर दें।

7. म्यूजिक आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंग, जिसमें म्यूजिक, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट आदि शामिल हैं।

8. आपको इन तीनों में से वॉइस ओवर ऑप्शन पर क्लिक करना है।

9. इसके बाद आप अपना वॉइस ओवर Reel वीडियो के लिए दे सकते हैं।

10. वॉइस ओवर देने के बाद Share बटन पर क्लिक करके अपनी रील्स इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें।

Instagram पर जुड़े कई फीचर-

हाल ही में Instagram पर एक-साथ कई फीचर जोड़े गए हैं। इन फीचर्स में DM में भेजे गए मैसेज को 15 मिनट के अंदर एडिट करने से लेकर मैसेज को Pin करने तक की सुविधा शामिल हैं। यहां पढ़ें डिटेल्स।