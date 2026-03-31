Meta ने Instagram के लिए टेस्ट करना शुरू किया पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Meta ने अपने फेमस प्लेटफॉर्म Instagram पर कथित तौर पर ‘Instagram Plus’ नाम से एक पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल टेस्ट कर रही है। TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल इसे कुछ चुनिंदा देशों में आजमाया जा रहा है। Meta का यह कदम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कंपनी अब सिर्फ Ads पर निर्भर नहीं रहना चाहती और कमाई के नए रास्ते तलाश रही है। इससे पहले Meta ने Instagram, Facebook और WhatsApp पर सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की योजना का संकेत दिया था। अब Instagram Plus उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और पढें: Instagram जल्द ही देगा यूजर्स को ‘Close Friends’ लिस्ट छोड़ने का ऑप्शन, लीक में हुआ खुलासा

Instagram Plus में मिलने वाले एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या-क्या हैं?

Instagram Plus के तहत यूजर्स को कई ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे जो आम यूजर्स को अभी उपलब्ध नहीं हैं, खासतौर पर Stories से जुड़े फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सब्सक्राइबर अब किसी की स्टोरी को बिना अपनी पहचान दिखाए यानी गुप्त रूप से देख सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स यह भी देख पाएंगे कि उनकी पोस्ट को कितनी बार दोबारा देखा गया है। इतना ही नहीं Close Friends लिस्ट की सीमा खत्म करके अब अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बनाई जा सकेगी। यूजर्स अपनी स्टोरी को 24 घंटे की बजाय 48 घंटे तक एक्टिव रख सकेंगे और हर हफ्ते एक स्टोरी को फॉलोअर्स के ट्रे में सबसे ऊपर दिखाने का ऑप्शन भी मिलेगा।

Instagram Plus यूजर्स को प्राइवेसी में क्या फायदा देगा?

इसके साथ ही Instagram Plus में ‘Superlikes’ जैसे नए फीचर भी दिए जा सकते हैं, जिनके जरिए यूजर्स एनिमेटेड तरीके से अपनी पसंद जाहिर कर पाएंगे। एक और दिलचस्प फीचर यह है कि यूजर्स अपनी स्टोरी देखने वालों की लिस्ट में सर्च करके यह चेक कर सकेंगे कि कोई खास व्यक्ति उनकी स्टोरी देख चुका है या नहीं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि Instagram Plus, Meta Verified से अलग है, जो मुख्य रूप से क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए बनाया गया है।

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Instagram Plus की कीमत कितनी है और किन देशों में हो रही है टेस्टिंग?

फिलहाल Meta ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि Instagram Plus किन-किन देशों में उपलब्ध होगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी टेस्टिंग Mexico, Japan और Philippines में की जा रही है। इसकी कीमत भी हर देश में अलग रखी गई है, जैसे मेक्सिको में करीब 39 पेसो (लगभग 2.20 डॉलर), जापान में 319 येन (करीब 2 डॉलर) और फिलीपींस में 65 पेसो (लगभग 1.07 डॉलर) प्रति माह।