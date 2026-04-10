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Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit

Instagram यूजर्स के लिए काम का फीचर रिलीज किया गया है। यह कमेंट एडिट फीचर है। इसकी मदद से प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट को 15 मिनट के भीतर एडिट किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 10, 2026, 10:13 AM (IST)

Instagram

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Instagram अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाए रखने और यूजर्स को जोड़े रखने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स रोलआउट करता रहता है। पिछले महीने यानी मार्च में AI voice इफेक्ट को जोड़ा गया, जिससे यूजर्स अपने वॉइस मैसेज को अलग-अलग कैरेक्टर की आवाज में भेज सकते हैं। अब ऐप में कमेंट (comment) को एडिट करने की सुविधा दी गई है। इससे किसी भी पोस्ट पर किए गए कमेंट को ठीक किया जा सकेगा। news और पढें: Meta लेकर आया अब तक का सबसे स्मार्ट AI मॉडल, सेकेंडों में करेगा मुश्किल टास्क पूरा

Instagram Comment Edit Feature

इंस्टाग्राम के कमेंट एडिट फीचर को लॉन्च कर दिया गया है। इस फीचर की मदद से अब यूजर्स किसी भी पोस्ट पर किए गए कमेंट को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। इस अवधि के खत्म होने के बाद कमेंट में सुधार नहीं किया जा सकेगा। news और पढें: Meta में फिर से बड़ी छंटनी, कैलिफोर्निया में लगभग 200 कर्मचारियों की नौकरी गई


मेटा (Meta) के प्रवक्ता Nicole Rechtszaid का कहना है कि कमेंट को ठीक करने के लिए 15 मिनट का समय बहुत है। एडिट हुए कमेंट के आगे बॉक्स में ‘Edited’ लिखा दिखाई देगा। इससे अन्य यूजर्स को पता चल जाएगा कि कमेंट को सुधारा गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अगर कोई इंस्टाग्राम पर कमेंट एडिट करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उस कमेंट पर जाना होगा, जिसे सुधारना है। उस कमेंट के पास एडिट बटन मिलेगा, उस पर टैप करें। फिर एडिट करके सेव कर दें। इसके बाद स्क्रीन पर एडिट किया गया कमेंट दिखाई देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इंस्टाग्राम का यह फीचर छोटा जरूर है, लेकिन बहुत काम का है। इसके उपयोग से किसी भी कमेंट को ठीक किया जा सकता है। इससे प्लेटफॉर्म पर गलत कमेंट्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी।

कब मिलेगा फीचर ?

इंस्टाग्राम के कमेंट एडिट फंक्शन को आधिकारिक तौर जारी कर दिया गया है। इसकी रोलआउट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कुछ यूजर्स को इसका सपोर्ट मिलने लगा है। आने वाले दिनों में यह फीचर सभी को मिल जाएगा।

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई यह सुविधा

जाते-जाते बताते चलें कि इंस्टाग्राम ने इस साल की शुरुआत में कैरोसेल पोस्ट में सॉन्ग एड करने की सुविधा प्रदान की थी। इस फीचर के जरिए अब प्लेटफॉर्म पर कैरोसल पोस्ट में अपनी पसंद का म्यूजिक जोड़ा जा सकता है। इससे पोस्ट अधिक एंगेजिंग बन जाएगी।

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क्या है कैरोसल ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैरोसल सिंगल पोस्ट होती है। इसके जरिए सिंगल पोस्ट में एक साथ कई फोटो शेयर की जा सकती हैं।