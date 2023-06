Instagram अपने यूजर्स को प्रोफाइल में जन्म तिथि ऐड करने की सुविधा देता है। वे एडिट प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, जानते हैं।

Instagram में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। यूजर्स को लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपना यूजरनेम बदलने की सुविधा मिलती है। वीडियो शेयर करने से लेकर मैसेज करने तक, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं मिलती हैं।

साथ ही, Meta के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की सेटिंग में जाकर भी आप कई बदलाव कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाते समय लोगों को कई चीजों की जानकारी नहीं होती है और वे जल्दबाजी में अपनी प्रोफाइल में सभी जानकारियां ऐड नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इंस्टाग्नाम बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा।

अगर आप चाहते हैं Facebook की तरह आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी आपकी बर्थडेट दिखाई दे तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफर बर्थ जोड़नी होगी। आपको इसकी जानकारी नहीं है तो परेशान न हों। हम आप यहां इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Instagram में DoB जोड़ने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में date of birth जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Instagram ओपन करें।

इसके बाद होम पेज पर राइट साइड में सबसे नीचे आ रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

फिर प्रोफाइल फोटो के नीचे दिए गए एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब Personal Information Settings पर क्लिक कर दें।

फिर Account Settings सेक्शन में जाकर Personal Details पर क्लिक करें।

अब आपके पास Contact Info और Date of Birth समेत कई ऑप्शन मिलेंगे।

Date of Birth के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी जन्म तिथि एडिट कर दें।

सेटिंग में ऐसे करें बदलाव

आपको Who Can see your birthday on Instagram का ऑप्शन मिलेगा। आप यह सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन आपकी DoB देख सकता है और कौन नहीं। इस पर क्लिक करें। फिर Change visibility on Instagram पर क्लिक कर दें। अब आपको तीन ऑप्शन No One, Close Friends List और Followers you Follow back मिलेंगे।

No One सिलेक्ट करने पर कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देख पाएगा। Close Friends List सिलेक्ट करने के बाद वही लोग इसे देख पाएंगे। इसके अलावा, Followers you Follow back सिलेक्ट करने के बाद जन्म तिथि केवल उन लोगों को दिखेगी जिन्हें आपने फॉलो किया है।