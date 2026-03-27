Instagram पर Dhurandhar 2 वाला फॉन्ट हो रहा वायरल! ऐसे करें Reels में यूज

Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर लॉन्च किया है, जो खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने अपने एडिटिंग ऐप Edits में एक नया फॉन्ट जोड़ा है, जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म Dhurandhar: The Revenge से इंस्पायर है। यह फॉन्ट यूजर्स को उनके Reels में फिल्मी और सिनेमैटिक टच देने में मदद करेगा, हालांकि यह फीचर सिर्फ सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा, इसलिए यूजर्स को इसका फायदा जल्दी उठाना होगा। यह अपडेट Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है। और पढें: Instagram ने टेस्ट करना शुरू किया मस्त फीचर, अब आप खुद तय करेंगे Reels में क्या दिखे और क्या नहीं

इस नए फॉन्ट में ऐसा क्या खास है जो इसे ट्रेंडिंग बना रहा है?

इस नए फॉन्ट की खास बात इसकी बोल्ड और दमदार स्टाइल है, जो बिल्कुल फिल्म के पोस्टर और टाइटल जैसी फील देता है। Instagram का मकसद साफ है, क्रिएटर्स को ऐसा टूल देना जिससे वे चल रहे ट्रेंड्स के हिसाब से कंटेंट बना सकें। खासकर जो लोग फिल्म से जुड़े Reels बना रहे हैं, उनके लिए यह फॉन्ट काफी यूजफुल होगा। इससे यह भी साफ होता है कि Instagram अब पॉप कल्चर को सीधे अपने फीचर्स में शामिल कर रहा है। और पढें: Instagram पर Reels देखते हुए उंगलियों को मिलेगा आराम, आ रहा मजेदार Auto-Scroll फीचर!

यह Dhurandhar फॉन्ट आपको ऐप में कहां और कैसे मिलेगा?

यह फॉन्ट Instagram के Edits ऐप के अंदर ही उपलब्ध है और इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी अलग डाउनलोड की जरूरत नहीं है। जब आप Reel बनाते या एडिट करते हैं, तो Text टूल में जाकर आपको यह नया फॉन्ट दिख जाएगा। अगर अभी यह ऑप्शन आपके फोन में नहीं दिख रहा है, तो ऐप को अपडेट करना जरूरी हो सकता है क्योंकि यह फीचर एक प्रमोशनल अपडेट है, इसलिए यह सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगा और धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है।

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इस फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल करें और यह कब तक रहेगा?

इस फॉन्ट को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सबसे पहले Edits ऐप खोलें और नया Reel बनाएं या पुराना ड्राफ्ट खोलें। इसके बाद Text टूल पर टैप करें और फॉन्ट ऑप्शन में जाकर Dhurandhar-Style फॉन्ट चुनें, फिर अपना टेक्स्ट लिखें और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करें, आखिर में वीडियो को प्रीव्यू करके पोस्ट कर दें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दरअसल Dhurandhar: The Revenge 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी और महज एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।