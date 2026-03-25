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Instagram ने बड़ी परेशानी की दूर, अब पोस्ट पब्लिश करने के बाद भी फोटो को सही क्रम में लगा सकेंगे

Instagram ने लंबे इंतजार के बाद अपने यूजर्स की बड़ी परेशानी दूर कर दी है। अब यूजर्स पोस्ट पब्लिश करने के बाद भी पोस्ट में लगी फोटोज को सही क्रम में लगा सकेंगे।

Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 01:11 PM (IST)

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Instagram पॉपुलर फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। Meta अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इसी बीच अब इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स की पुरानी परेशानी दूर कर दी है। इंस्टाग्राम पर Reorder Carousel फीचर आ गया है। इस फीचर के तहत अब यूजर्स फोटो व वीडियो पोस्ट करने के बाद उसे दोबारा से रिअरेंज कर सकेंगे। इससे पहले एक बार इंस्टाग्राम पोस्ट पब्लिश करने के बाद आप उस पोस्ट में मौजूद फोटो व वीडियो को आगे पीछे नहीं करके रिअरेंज नहीं कर सकते थे। हालांकि, अब यह परेशानी दूर हो गई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Meta ने Facebook और Instagram पर रोल आउट करना शुरू किया AI Support Assistant, मिलेंगे ये बड़ा फायदा

Instagram ने हाल ही में अपने नए फीचर्स की जानकारी दी है। इस नए फीचर के तहत आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद भी कैरोसेल (carousel) के फोटो व वीडियो को रिअरेंज करके उन्हें आगे पीछे कर सकेंगे। कंपनी ने Twitter अकाउंट पर वीडियो शेयर करके फीचर की जानकारी सार्वजनिक की है। news और पढें: Instagram Reels में आ गया Tap-to-pause फीचर, सिर्फ 1 टैप में रील होगी पॉज

How to reorder a carousel Post on Instagram

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Instagram ओपन कर लें।

2. अब अपनी प्रोफाइल पर जाएं।

3. इसके बाद Carousel post पर क्लिक करके वो पोस्ट ओपन करें, जिसे आप एडिट करना चाहते हैं।

4. अब पोस्ट के टॉप कॉर्नर पर मौजूद तीन डॉट पर क्लिक करें।

5. यहां आपको Edit के ऑप्शन पर टैप करना है।

6. इसके बाद आप जिस फोटो को पोस्ट में आगे रखना चाहते हैं, उस पर लॉन्ग-प्रेस करें और फोटो को आगे पीछे कर लें।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

जैसे कि हमने बताया अभी तक पोस्ट के फोटो व वीडियो को आगे पीछे करने की कोई सुविधा इंस्टाग्राम में उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले अगर किसी पोस्ट में कोई फोटो आगे या पीछे गलत जाती थी, तो आपको पोस्ट को पूरा डिलीट करना पड़ता था और दोबारा फोटो को सही क्रम में चुनकर पोस्ट करना पड़ता था।