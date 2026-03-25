Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 01:11 PM (IST)
Instagram पॉपुलर फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। Meta अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इसी बीच अब इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स की पुरानी परेशानी दूर कर दी है। इंस्टाग्राम पर Reorder Carousel फीचर आ गया है। इस फीचर के तहत अब यूजर्स फोटो व वीडियो पोस्ट करने के बाद उसे दोबारा से रिअरेंज कर सकेंगे। इससे पहले एक बार इंस्टाग्राम पोस्ट पब्लिश करने के बाद आप उस पोस्ट में मौजूद फोटो व वीडियो को आगे पीछे नहीं करके रिअरेंज नहीं कर सकते थे। हालांकि, अब यह परेशानी दूर हो गई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Meta ने Facebook और Instagram पर रोल आउट करना शुरू किया AI Support Assistant, मिलेंगे ये बड़ा फायदा
Instagram ने हाल ही में अपने नए फीचर्स की जानकारी दी है। इस नए फीचर के तहत आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद भी कैरोसेल (carousel) के फोटो व वीडियो को रिअरेंज करके उन्हें आगे पीछे कर सकेंगे। कंपनी ने Twitter अकाउंट पर वीडियो शेयर करके फीचर की जानकारी सार्वजनिक की है। और पढें: Instagram Reels में आ गया Tap-to-pause फीचर, सिर्फ 1 टैप में रील होगी पॉज
Ready to level up your photo dumps? ➡️ You can now reorder your pics and vids after posting. pic.twitter.com/6BD5d883Kd और पढें: Meta ने क्रिएटर्स को दिया पैसे कमाने का बड़ा ऑफर, Facebook पर करनी होंगी इतनी Reels पोस्ट
— Instagram (@instagram) March 23, 2026
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Instagram ओपन कर लें।
2. अब अपनी प्रोफाइल पर जाएं।
3. इसके बाद Carousel post पर क्लिक करके वो पोस्ट ओपन करें, जिसे आप एडिट करना चाहते हैं।
4. अब पोस्ट के टॉप कॉर्नर पर मौजूद तीन डॉट पर क्लिक करें।
5. यहां आपको Edit के ऑप्शन पर टैप करना है।
6. इसके बाद आप जिस फोटो को पोस्ट में आगे रखना चाहते हैं, उस पर लॉन्ग-प्रेस करें और फोटो को आगे पीछे कर लें।
जैसे कि हमने बताया अभी तक पोस्ट के फोटो व वीडियो को आगे पीछे करने की कोई सुविधा इंस्टाग्राम में उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले अगर किसी पोस्ट में कोई फोटो आगे या पीछे गलत जाती थी, तो आपको पोस्ट को पूरा डिलीट करना पड़ता था और दोबारा फोटो को सही क्रम में चुनकर पोस्ट करना पड़ता था।
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