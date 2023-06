Meta ने AI एल्गोरिदम बनाया पारदर्शी, Facebook और Instagram पर दिखेंगे आपकी पसंद के कॉन्टेंट

Meta ने अपने यूजर्स को होम पेज पर दिखने वाले कॉन्टेंट को पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। यूजर को अब यह पता रहेगी कि उनके होम पेज पर कौन से कॉन्टेंट दिखेंगे।

Facebook, Instagram, Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए AI एल्गोरिदम में लगातार बदलाव करते रहते हैं। हालांकि, यूजर्स के लिए यह एक पहेली की तरह रहता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta ने कहा है कि वो अपनी AI एल्गोरिदम को लेकर पारदर्शी रहेगी। इसके लिए कंपनी यूजर को समझाने वाली है कि उनका AI एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ताकि यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले यह समझ सके कि उनके पोस्ट की रीच कैसे बढ़ती या घटती है?

Meta ने इसे समझाने के लिए 22 इंस्ट्रक्शनल कार्ड्स शेयर किए हैं, जिनमें AI ड्रिवन कॉन्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म को Facebook और Meta के कर्मचारियों को भेजा गया। मेटा द्वारा भेजे गए इन 22 कार्ड्स में कंपनी ने समझाया है कि किस तरह AI एल्गोरिदम “Discover” पेज और रेकोमेंडेशन को स्पेसिफिक यूजर्स को प्रभावित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ सप्ताह में मेटा यूजर्स को बताएगा कि वो क्यों कोई आर्टिकल देख रहे हैं ताकि उनके होम पेज पर दिखने वाले कॉन्टेंट्स और उनके यूजरबेस की समझ हो सके।

With rapid advances taking place in AI, people are understandably excited by the possibilities & concerned about the risks. The best way to respond to concerns is with openness. So we’re sharing more details about how our AI systems rank & recommend content on Facebook and…

— Nick Clegg (@nickclegg) June 29, 2023