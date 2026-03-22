अगर आप अपने लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और किसी प्लेटफॉर्म पर कम से कम कीमत में मिल रही डील आपको लुभा रही है… तो जरा अलर्ट हो जाएं। हो सकता है कि इस डील के तहत कम से कम दाम में मिलने वाला स्मार्टफोन नकली हो सकता है या फिर चोरी का हो सकता है। बिना जांच के फोन खरीदना न केवल आपका पैसा डूबा सकता है बल्कि आपको कानूनी परेशानी में भी डाल सकता है। इसी संबंध में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कहा गया है कि फोन खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

Indian Cyber Crime Coordination Centre ने अपने ऑफिशियल X हैंडल CyberDostI4C पर एक वीडियो शेयर की है। इस पोस्ट में लिखा है, “नया फोन खरीदते वक्त सिर्फ फीचर्स नहीं, वेरिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है। अगर आफ IMEI डिटेल्स चेक किए बिना फोन लेते हैं, तो आप अनजाने में चोरी, क्लोन या फिर गैर कानूनी डिवाइस की खरीदारी कर सकते हैं।” ऐसे में फोन खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

Naya phone kharidte waqt sirf features nahi, verification bhi utna hi zaroori hai. Agar aap IMEI details check kiye bina phone lete hain, toh aap unknowingly stolen, duplicate ya illegal device purchase kar sakte hain.#MobileSafety #IMEICheck #CyberSecurity #OnlineFraud pic.twitter.com/xmHIZh0rV5 — CyberDost I4C (@Cyberdost) March 20, 2026

फोन खरीदने से पहले IMEI नंबर जरूर करें चेक

एडवाइजरी के मुताबिक, फोन खरीदने से पहले सबसे पहले आपको फोन का IMEI नंबर वेरिफाई करना चाहिए। हर फोन के डिब्बे पर IMEI नंबर होता है। इसके अलावा, आप *#06# डायल करके जो फोन आपके हाथ में है उसका IMEI नंबर जान सकते हैं। अगर दोनों नंबर अलग है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बॉक्स और फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर हमेशा एक जैसे ही होने चाहिए।

इस पोर्टल पर भी करें चेक

IMEI नंबर चेक करने के बाद आपको इसे CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर भी वेरिफाइ करना चाहिए, जिसे खुद Department of Telecommunications द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें भी आपको पहले IMEI नंबर डालकर कैप्चा कोड डालना होता है। इसके बाद OTP से कंफर्म करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूजर को जानकारी मिलेगी कि यह फोन नया है या फिर चोरी किया हुआ है।

फोन खरीदते वक्तों इन बातों का रखें खास ख्याल

1. फोन हमेशा ऑथराइज्ड सेलर के द्वारा ही खरीदें।

2. स्मार्टफोन की बिल हमेशा अपने पास रखे, जिसकी जरूरत आपको आगे कभी भी पड़ सकती है।

3. जो भी स्मार्टफोन आपको सेलर द्वारा दिया जा रहा है, उसका बॉक्स सील-पैक्ड होना चाहिए।

Add Techlusive as a Preferred Source

4. इसके अलावा, उन डील्स व डिस्काउंट ऑफर्स से हमेशा बचकर रहें, जिसके तहत फोन आपको अन्य वेबसाइट्स की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा। ऐसी डील्स में अक्सर नकली व चोरी किया गया डिवाइस बेचा जाता है।