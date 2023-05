Google ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए अपना जेनरेटिव AI Chatbot Bard शुरू किया था। शुरुआती दौर में यह सुविधा केवल US और UK में ही उपलब्ध थी। वहीं, अब Google I/O 2023 इवेंट के दौरान कंपनी के सीईओ ने ऐलान किया कि अब इस चैटबॉट का विस्तार 180 से ज्यादा देशों में कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। अब भारतीय यूजर्स भी गूगल के AI Chatbot Bard का इस्तेमाल करके अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। बता दें, कंपनी ने इसी के साथ इस चैटबॉट में कई नए अपडेट्स भी पेश किए हैं। Also Read - Google Bard: 180 देशों में लॉन्च हुआ गूगल का AI Chatbot, कई फीचर्स भी हुए अपग्रेड

Google ने अपने इंडिया ब्लॉग पोस्ट के जरिए भी Bard के विस्तार की जानकारी दी। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि बार्ड को लॉन्च हुए 2 महीने हो गए हैं। पहले इसे यूएस और यूके में उपलब्ध कराया गया था, वहीं अब इसे 180 से ज्यादा देशों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें भारत देश भी शामिल है। वहीं, आने वाले समय में अन्य देशों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं बार्ड को अब कोरियन और जापानी भाषा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं 40 अन्य भाषाओं का सपोर्ट आने वाले समय में दे दिया जाएगा।

Meet Bard, an early experiment that lets you collaborate with generative AI to accelerate your ideas and fuel your curiosity. It’s available in India, in English, starting today.

Try Bard → https://t.co/79ocsGfXzj

— Google India (@GoogleIndia) May 11, 2023