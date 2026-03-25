BGMI 4.3 Update: IPL 2026 के लिए CSK और KKR के साथ खास कोलैबोरेशन, इस थीम पर मिलेंगे ये नए आइटम्स

BGMI का नया 4.3 Update IPL 2026 को और मजेदार बना देगा हैं। Krafton India ने CSK और KKR के साथ मिलकर ये फीचर्स लाए हैं। अब खिलाड़ी अपने पसंदीदा टीम के थीम वाले कपड़े, गाड़ी की स्किन और गेल में पहली बार फोटो बूथ का मजा ले सकते हैं। ये सब फीचर्स सिर्फ गेम को मजेदार दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इससे खिलाड़ी अपने फेवरेट टीम का अनुभव और फैन होने का मजा भी उठा सकेंगे। और पढें: BGMI 4.3 Update: भारत में आज हुआ रोलआउट, APK ऐसे करें डाउनलोड

CSK और KKR फैंस को कौन-कौन सा नया कंटेंट मिलेगा?

21 मार्च 2026 से CSK फैंस के लिए नया कंटेंट लाइव हो गया है। इसमें Thala Legacy Set आउटफिट और Thala Monster Truck गाड़ी की स्किन शामिल हैं, साथ ही Erangel और Livik मैप्स पर पहली बार फोटो बूथ POIs (Points of Interest) लगाए गए हैं, जहां खिलाड़ी CSK खिलाड़ियों की वर्चुअल तस्वीरें खींच सकते हैं। आज से यानी 25 मार्च 2026 से KKR फैंस के लिए Knight Dominion Set आउटफिट और Eden Charge Buggy गाड़ी की स्किन उपलब्ध हो गई है। KKR के लिए भी इसी तरह के फोटो बूथ POIs है। और पढें: BGMI 4.3 Update की अहम डिटेल लीक, जानें कब होगा रिलीज और क्या होंगे नए बदलाव

BGMI 4.3 अपडेट में IPL के अलावा और कौन-कौन से मजेदार फीचर्स हैं?

इस अपडेट में सिर्फ IPL ही नहीं, बल्कि और भी खास चीजें हैं। Jujutsu Kaisen एनिमे पर Mini RP और Lucky Spin इवेंट्स होंगे। Apollo Sportscar के साथ Speed Drift का मजा मिलेगा। इसके अलावा Phoenixtra और Dark Raven X-Suits जैसे नए कपड़े और Ancient Secret Rise थीम मोड भी गेम में आएंगे। और पढें: BGMI 4.1 Update की ऑफिशियल रिलीज डेट आई सामने, होंगे ये फीचर्स, ऐसे करें इंस्टॉल

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BGMI 4.3 अपडेट कैसे डाउनलोड करें?

4.3 अपडेट सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे पहले ‘Bgminewupdate.com.in’ वेबसाइट पर जाएं और BGMI डाउनलोड पेज खोलें। वहां से APK और OBB फाइल्स डाउनलोड करें…