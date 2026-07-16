Realme C100x ने भारत में एंट्री मार ली है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जो कि C सीरीज के तहत पेश किया गया है। रियलमी का यह बजट फोन 8000mAh जंबो बैटरी के साथ आया है, जो कि आपको सिंगल चार्ज पर लंबी यूसेज प्रोवाइड करेगा। अन्य फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह बजट फोन octa-core Unisoc T7250 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको 50MP का कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी के साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। आइए जानते हैं फोन की कीमत। और पढें: Realme Narzo 100x 5G फोन 8000mAh बैटरी के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत

Realme C100x Price in India

कंपनी ने Realme C100x को मात्र 14,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के सिंगल 4GB RAM व 64GB स्टोरेज मॉडल का है। इस फोन में आपको Deepblue Tides और Golden Coast कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: Smartphone Price Hike: Vivo, Realme और Nothing स्मार्टफोन हो गए महंगे, 7000 रुपये तक बढ़ी कीमतें

Realme C100x Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Realme C100x फोन 6.8-inch HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले में 720×1,570 पिक्सल रेजलूशन मिलता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, पीक ब्राइटनेस 900 Nits की है। इसके अलावा, फोन octa-core Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस फोन में 4GB LPDDR4X RAM दी है। इसके साथ 64GB eMMC5.1 स्टोरेज मिलेगी। मजबूती के लिए फोन में MIL-STD-810H ड्यूरिबिल्टी मिलती है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP64 रेटिंग मौजूद है। और पढें: Samsung Galaxy M47 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

फोटोग्राफी के लिए रियलमी फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Realme C100x Specs डिस्प्ले 6.8 इंच HD+ डिस्प्ले रिजॉल्यूशन 720 × 1570 पिक्सल रिफ्रेश रेट 120Hz पीक ब्राइटनेस 900 Nits प्रोसेसर Octa-core Unisoc T7250 रैम 4GB LPDDR4X स्टोरेज 64GB eMMC 5.1 रियर कैमरा 50MP प्राइमरी कैमरा फ्रंट कैमरा 5MP बैटरी 8000mAh फास्ट चार्जिंग 45W ऑपरेटिंग सिस्टम उल्लेख नहीं ड्यूरिबिलिटी MIL-STD-810H वॉटर रेजिस्टेंस IP64 रेटिंग सिक्योरिटी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर

Realme C100x की इन स्मार्टफोन्स से होगी टक्कर

Poco C85x 5G

Poco C85x 5G के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 14,499 रुपये है। इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही यह Unisoc T8300 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 32MP का कैमरा मिलता है। इस फोन की बैटरी 6300mAh की है।

OPPO A6x 5G

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OPPO A6x 5G के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये है। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 13MP का कैमरा मिलता है। फ्रंट में 5MP का कैमरा मौजूद है। इस फोन की बैटरी 6500mAh की है।