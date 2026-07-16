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Vivo T5 Lite 44W 5G फोन 6500mAh बैटरी के साथ लॉन्च, कीमत 19,999 रुपये से शुरू

Vivo T5 Lite 44W 5G भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने फोन में 50MP कैमरा व पत्थर जैसी मजबूती के लिए Military Grade Durability जैसे फीचर्स दिए हैं। यहां जानें कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Jul 16, 2026, 12:54 PM (IST)

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Vivo T5 Lite 44W 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह Vivo T5 सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। इस सीरीज के तहत कंपनी पहले ही 3 फोन लेकर आ चुकी है, जिसमें Vivo T5, Vivo T5x और Vivo T5 Pro शामिल है। वहीं, लाइट इसका पांचवा एडिशन है। फीचर्स की बात करें, तो वीवो का यह फोन 6.74 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 50MP का कैमरा दिया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने 44W FlashCharge13 चार्जिंग सपोर्ट दिया है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Vivo T5X 5G को मात्र 932 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 7200mAh बैटरी वाले फोन Amazon-Flipkart की डील ने मचाया हंगामा

Vivo T5 Lite 44W 5G Price in India and Availability

कंपनी ने Vivo T5 Lite 44W 5G को 19,999 रुपये की कीमत में भारत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज का है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 21,999 रुपये है। वहीं, टॉप 6GB RAM+ 256GB स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये है। फोन की सेल भारत में 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसे आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो कंपनी HDFC, SBI और AXIS Bank कार्ड धारकों को 1500 रुपये का ऑफ भी देगी। news और पढें: 200MP कैमरा वाले टॉप-5 बेस्ट स्मार्टफोन, हर फोटो आएगी बेहद शानदार

Vivo T5 Lite 44W 5G Specs

कंपनी ने Vivo T5 Lite 44W 5G फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, ब्राइटनेस 1200 Nits तक की है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 6GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज दी है। यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का Sony IMX852 सेंसर प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर पूरे दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करने वाला है। फोन में Military Grade Durability भी मिलती है, जो कि इस फोन को पत्थर जैसा मजबूत भी बनाता है। वहीं, पानी से बचने के लिए इसमें IP54 रेटिंग मिलती है।

फीचर Vivo T5 Lite 44W 5G
डिस्प्ले 6.74 इंच डिस्प्ले
रिफ्रेश रेट 120Hz
पीक ब्राइटनेस 1200 Nits
प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 5G
रैम 6GB
स्टोरेज 256GB तक
ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0
रियर कैमरा 50MP Sony IMX852 प्राइमरी कैमरा
फ्रंट कैमरा 5MP
बैटरी 6500mAh
फास्ट चार्जिंग 44W
ड्यूरेबिलिटी Military Grade Durability
अन्य फीचर्स सिंगल चार्ज पर पूरे दिन तक की बैटरी लाइफ का दावा

Vivo T5 Lite 44W 5G को ये फोन देंगे टक्कर

OnePlus N6 5G

OnePlus N6 5G हाल ही में भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है। फोन की कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। फोन में 50MP का कमरा मिलता है। वहीं, इस फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसमें आपको 45W फास्ट चार्जिंग क सपोर्ट मिलेगा।

Realme P4R 5G

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बजट में Realme P4R 5G वीवो फोन से सस्ता है। फोन के 6GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए 50MP कैमरा मौजूद है। वहीं, इस फोन की बैटरी भी 8000mAh की है।