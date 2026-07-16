Spider-Man के साथ Samsung का नया कैंपेन हुआ वायरल, नई Galaxy Z Series के लिए रिलीज किया दमदार टीजर

Samsung ने अपनी आने वाली Galaxy Z Series को प्रमोट करने के लिए Sony Pictures की फिल्म Spider-Man: Brand New Day के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने एक नया सिनेमैटिक टीजर जारी किया है। इस वीडियो में Spider-Man की लाइफ और सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस को एक कहानी के जरिए दिखाया गया है। जिसमें अपना सुपरहीरो का फोन दुश्मनों से लड़ते हुए बार-बार टूट जाता है। फिर वो 3D प्रिंटर के जरिए सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड फोन बनाकर यूज करता है। कंपनी का कहना है कि यह टीजर आने वाले Galaxy Unpacked इवेंट से पहले की झलक है। और पढें: Samsung Galaxy Z Fold7 5G पर 18000 रुपये से भी ज्यादा का Discount, अभी क्लेम करें Offer

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टीजर में क्या दिखाया?

इस कैंपेन के डायरेक्टर Kasra Farahani हैं। जो कि Marvel के प्रोडक्शन डिजाइनर भी हैं। वीडियो में Peter Parker यानी Spider-Man अपने अपार्टमेंट में सैमसंग का फ्लिप फोन यूज करते नजर आते हैं, वहीं एक्टर Jacob Batalon मूवी के Ned Leeds कैरेक्टर में ही होते है और सैमसंग के फोल्ड डिवाइस में Spidey Tracker की मदद से Spider-Man की लोकेशन पता करते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी के अनुसार, इस टीजर में फैंस के लिए कई मजेदार Easter Eggs भी छिपाए गए हैं।

ये पार्टनरशिप क्यों खास है?

Samsung Electronics America की Chief Marketing Officer Keena Grigsby ने कहा कि Spider-Man हमेशा नई सोच, बहादुरी और हर मुश्किल का हल निकालने वाल सुपरहीरो है। इसी चीज को दिखाने के लिए Samsung ने Sony के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने बताया कि कंपनी फैंस के लिए ऐसा कैंपेन बनाना चाहती है जिसमें Galaxy डिवाइसेस मूवी का हिस्सा लगें। वहीं Samsung के नए ब्रांड एंबेसडर Jacob Batalon ने कहा कि Galaxy Z Fold7 का इस्तेमाल करना उनके लिए शानदार अनुभव रहा और ये डिवाइस मूवी में उनके किरदार के साथ पूरी तरह फिट बैठते हैं।

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Galaxy Unpacked इवेंट कब होगा?

सैमसंग ने फैंस से कहा है कि वे SpideyTracker.com और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @SpideyTracker के जरिए इस कैंपेन से जुड़े नए अपडेट देख सकते हैं। कंपनी का अगला बड़ा इवेंट Samsung Galaxy Unpacked 22 जुलाई को होगा, जहां Galaxy Z Series के नए डिवाइस और कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। इसका लाइव प्रसारण कंपनी की वेबसाइट, Samsung Newsroom और YouTube चैनल पर देखा जा सकेगा। इसके साथ ही सैमसंग ने प्री-ऑर्डर ऑफर का भी ऐलान किया है। ग्राहक अभी डिवाइस रिजर्व करके 30 डॉलर का Samsung Credit और दूसरे खास ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। वहीं कुछ ग्राहकों को 500 डॉलर का Samsung Gift Card जीतने का मौका भी मिलेगा।