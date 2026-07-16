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Swiggy Instamart से अब घर बैठे मंगाएं LPG सिलेंडर, जानें कैसे करें ऑर्डर

अब LPG सिलेंडर मंगवाने के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। Swiggy ने HPCL के साथ मिलकर Instamart पर घर बैठे इसे ऑर्डर करने की सुविधा शुरू की है...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 16, 2026, 01:41 PM (IST)

Swiggy Instamart LPG Cylinder Delivery

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क्या आपका भी LPG सिलेंडर खत्म हो गया है और गैस एजेंसी जा रहे हैं, तो रुक जाइए। Swiggy ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ मिलकर भारत की पहली क्विक-कॉमर्स LPG सिलेंडर डिलीवरी सर्विस शुरू की है। फिलहाल ये सिर्फ बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उपल्ब्ध है। इस नई सुविधा के जरिए ग्राहक Swiggy Instamart ऐप से LPG सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। आपको बता दें इन सिलेंडरों को खरीदने के लिए पहले से कोई HP Gas कनेक्शन लेने की जरूरी नहीं होगी। कंपनी ने फिलहाल सिलेंडर की कीमतों की जानकारी शेयर नहीं की है।

कितने किलो के सिलेंडर मिलेंगे?

ऐप पर घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो का LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी ग्राहक 5 किलो का मेटल और 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर खरीद सकते हैं। आप इसे स्विगी इंस्टामार्ट ऐप पर जाकर सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली बार ऑर्डर करने पर आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी।

Swiggy Instamart से कैसे ऑर्डर करें सिलेंडर?

  • सबसे पहले अपने फोन में Swiggy ऐप खोलें और Instamart सेक्शन में जाएं। यहां आपको HPCL का 5 किलो मेटल LPG सिलेंडर और 10 किलो कंपोजिट LPG सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा।
  • अगर आप पहली बार HPCL का यह सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी।
  • सिलेंडर चुनने और जरूरी जानकारी देने के बाद ऑर्डर कन्फर्म करें। इसके बाद HPCL के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए आपका सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाएगा।
  • जब सिलेंडर खाली हो जाएगा, तो अगली बार ग्राहक खाली सिलेंडर HPCL को वापस देकर नया भरा हुआ सिलेंडर रिफिल के रूप में लेना होगा।

क्यों है यह पहल खास?

सिलेंडर की डिलीवरी पूरी सुरक्षा और सरकारी नियमों का पालन करते हुए HPCL के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए की जाएगी। हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से LPG की सप्लाई में काफी दिक्कतें आई थी। ऐसे में कंपनियों का कहना है कि बेहतर डिलीवरी नेटवर्क की मदद से ग्राहकों तक गैस सिलेंडर जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। छोटे सिलेंडर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे जो किराए के घर में रहते हैं या उनका छोटा परिवार है।

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दूसरे शहरों में कब मिलेगी सुविधा?

यह सर्विस केवल बेंगलुरु में शुरू की गई है और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इस दौरान कंपनियां ग्राहकों की प्रतिक्रिया और सेवा की मांग का एनालिसिस करेगी। इसके बाद इसे देश के बाकी शहरों में भी शुरू किया जाएगा। Swiggy के Instamart प्लेटफॉर्म पर अब तक किराना, फल-सब्जियां, स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान मिलते थे। अब LPG सिलेंडर भी इसमें शामिल हो गए हैं।