Adtiya L1 Solar Mission आज यानी 2 सितंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। Chandrayaan 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब भारत सूर्य की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान-1 की तरह ISRO का यह सोलर मिशन भी एक ऑब्जर्बेटरी मिशन है। इस मिशन में आदित्य-L1 सूर्य के बातावरण की स्टडी करेगा। इस सोलर मिशन 2023 (Solar Mission) की लॉन्चिंग को भी लाइव देखा जा सकेगा। यह भारत का पहला सोलर मिशन है। डिटेल के लिए आगे पढ़ें।

Solar Mission को 2 सितंबर, 2023 यानी आज सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह से लॉन्च किया जाएगा। 30 अगस्त को Indian Space Research Organisation (ISRO) ने कहा था कि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने बताया था कि उसके आदित्य-एल1 मिशन ने लॉन्च रिहर्सल और आंतरिक जांच पूरी कर ली है।

सोलर मिशन की लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण दूरदर्शन चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा, सोलर मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग (Solar Mission Aditya-L1 Live Streaming) को इसरो के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा। इसरो ने 1 सितंबर को आदित्य-एल1 मिशन के लाइव टेलीकास्ट का लिंक भी शेयर किया है।

इतना ही नहीं Aditya-L1 Live Streaming को ISRO के फेसबुक पेज पर भी देखा जा सकेगा। इसरो ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट से ट्वीट शेयर करके यह जानकारी दी है। लाइव स्ट्रामिंग 11:20 से शुरू हो जाएगी।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The 23-hour 40-minute countdown leading to the launch at 11:50 Hrs. IST on September 2, 2023, has commended today at 12:10 Hrs.

The launch can be watched LIVE

on ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

Facebook https://t.co/zugXQAYy1y

