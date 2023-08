Chandrayaan 3 की सफल लैंडिंग के बाद ISRO की नजर अब सूर्य की तरफ है। इसरो जल्द ही Aditya-L1 मिशन लॉन्च करने वाला है। भारतीय स्पेस एजेंसी का यह पहला सूर्य मिशन होगा। पिछले दिनों ISRO ने आदित्य एल-1 की कुछ तस्वीरें और जानकारियां भी शेयर की हैं। इसरो का यह मिशन अगले महीने 2 सितंबर को लॉन्च होगा। इसे सूर्य और धरती के सोलर सिस्टम के लाग्रेंज प्वाइंट (Lagrange point) 1 पर भेजा जाएगा। चंद्रयान-1 की तरह ही यह एक ऑब्जर्वेटरी मिशन होगा, जिसमें ऑर्बिटर होगा। यह सूर्य के नजदीकी वातावरण का अध्ययन करेगा।

सूर्य और धरती के बीच अतंरिक्ष में यह एक ऐसी जगह है जहां अंतरिक्षयान और अन्य ऑब्जेक्ट ठहरते हैं। इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट में ईंधन की खपत कम हो जाती है। यही कारण है कि इसरो के सूर्य मिशन यानी Aditya-L1 को यहां भेजा जाएगा। यह सूर्य और धरती के बीच बनी रेखा के आस-पास लंबे समय तक रहकर स्टडी कर सकेगा।

यह एक ऐसा प्वाइंट है, जहां से सूर्य को बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है। यह एक हालो ऑर्बिट है, इसलिए आदित्य ने इस प्वाइंट को मिशन पूरा करने के लिए चुना है। इसरो का मानना है कि इस जगह से आदित्य L1 को सोलर एक्टिविटीज की जानकारियां मिलती रहेगी, जो किसी अन्य जगह से नहीं पिल पाई है।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is getting ready for the launch.

The satellite realised at the U R Rao Satellite Centre (URSC), Bengaluru has arrived at SDSC-SHAR, Sriharikota.

More pics…

