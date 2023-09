Aditya L1 का काउंटडाउन शुरू, जानें भारत के लिए क्यों खास है यह सोलर मिशन

Aditya L1 सोलर मिशन की उल्टी-गिनती शुरू हो गई है। ISRO का यह पहला सोलर मिशन है। चंद्रयान-1 की तरह ही इसरो का यह सोलर मिशन एक ऑब्जर्बेटरी मिशन है, जिसमें आदित्य L1 के जरिए सूर्य के नजदीकी वातावरण का अध्य्यन किया जाएगा। चंद्रयान-3 की तरह ही भारतीय स्पेस एजेंसी के लिए यह मिशन भी खास है। अभी तक अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान की स्पेस एजेंसियां अपना सोलर मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इस मिशन के साथ भारत का इसरो इस लिस्ट में शामिल होने वाला पांचवीं स्पेस एजेंसी बन जाएगी। इसरो इसके अलावा मंगलयान-2 और शुक्र ग्रह के लिए भी मिशन की तैयारी कर रहा है।

Chandrayaan-3 मिशन की तरह ही इस मिशन में कई तरह की चुनौतियां हैं। धरती से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष में मौजूद L1 (लॉरेंज प्वाइंट) पर रहकर सूर्य के वातावरण की स्टडी करेगा। यह अंतरिक्ष का ऐसा प्वाइंट है, जहां सूर्य और धरती दोनों की गुरुत्वाकर्षण बेहद कम होती है। यही कारण है कि यहां अंतरिक्षयान के ईंधन की खपत बेहद कम होती है।

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:

The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.

Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx

— ISRO (@isro) August 28, 2023