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AC Temperature: तपती गर्मी में 10 डिग्री क्यों नहीं कर सकते AC का टेम्परेचर? इसके पीछे की वजह सभी को जाननी चाहिए

AC temperature limit: हर कोई चाहता है कि भीषण गर्मी में आपका एसी 10 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडी हवा दे... लेकिन आपके पास ऑप्शन सिर्फ 16 डिग्री तक का ही क्यों होता है? यहां जानें वजह।

Published By: Manisha | Published: Apr 12, 2026, 12:53 PM (IST)

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AC Temperature: गर्मी के मौसम में सबसे जरूरी होम अप्लाइंसेस की गिनती में AC का नाम सबसे पहले आता है। एसी के जरिए भीषण गर्मी के मौसम में आप अपने घर के अंदर सुकून भरी ठंडी हवा ले सकते हैं। नॉर्मल गर्मी के मौसम में आप 20 डिग्री तक एसी चलाते होंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तापमान घटाने के लिए आपको सबसे मिनिमम ऑप्शन 16 डिग्री तक का ही मिलता है। लोग चाहते हैं कि 40 डिग्री की गर्मी में वो अपना कमरा 10 डिग्री तक ठंडा कर ले, लेकिन उनके पास इसका ऑप्शन ही नही है। इसके अलावा, मैक्स टेम्परेचर की बात करें तो आपके पास सिर्फ 30 डिग्री तक का ही ऑप्शन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोच है एसी में 16 से कम और 30 से ज्यादा तापमान सेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं होता। यहां जानें इसके पीछे छिपे तकनीकी कारण। news और पढें: सर्दियों में AC खरीदना फायदेमंद या नुकसानदायक? यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी!

AC का तापमान कम से कम सिर्फ 16 डिग्री तक ही सेट किया जा सकता है। वहीं, बढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ 30 तक का ही ऑप्शन होता है। इसके पीछे किसी तरह की लिमिटेशन नहीं बल्कि कई तकनीक व सेफ्टी कारण छिपे हैं। हर एयर कंडीशनर को कंपनी एक तय क्षमता के साथ ही डिजाइन करती है। इसका इस्तेमाल करके आप एक निश्चित सीमा तक ही कमरे को ठंडा व गर्म कर सकते हैं। news और पढें: गर्मी खत्म होने के बाद AC की सर्विसिंग करनी चाहिए? आजकल 90% लोग कर रहे हैं ये गलती!

विशेषज्ञों की मानें, तो AC का काम कमरे को ठंडा करना होता है। इसके लिए कंप्रेसर और का यूज किया जाता है। ऐसे में यदि कंपनियां एसी के अंदर 16 डिग्री से भी कम तापमान की सुविधा देंगी, तो कंप्रेसर पर दबाव काफी ज्यादा पड़ेगा। 16 डिग्री से कम की कूलिंग से कूलिंग कॉइल्स में बर्फ जम सकती है, जिसकी वजह से एसी जल्द ही खराब हो सकता है। इसी वजह से एसी में कम से कम 16 डिग्री तक का ही तापमान सेट करने की सुविधा होगी। news और पढें: AC को लगातार कितने घंटे चला सकते हैं, ये गलती मत करना, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

वहीं, ज्यादा तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री तक का होता है। कई बार एसी की मदद से आप कमरे के तापमान को समान्य रखने की भी कोशिश करते हैं, जिसके लिए 30 डिग्री तापमान दिया गया है। हालांकि, यदि 30 डिग्री से ज्यादा का तापमान एसी में मौजूद होगा, तो एसी ठंडा व नियंत्रित तापमान की जगह कमरे को गर्म कर देगा, जिससे घुटन हो सकती है। सेफ साइड के लिए कंपनी ने इसमें मैक्स 30 डिग्री तक के ही ऑप्शन दिए हैं।

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बिजली की खपत बढ़ने की टेंशन

इसके अलावा, आप एसी का तापमान जितना ज्यादा कम करेंगे, उतनी ज्यादा बिजली की खपत होगी। अगर आप 16 डिग्री से कम में एसी चलाएंगे, तो आपके बिजली का बिल पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से कंपनियां कूलिंग के लिए तय लिमिट सेट करके ही एसी को मार्केट में पेश करती हैं।