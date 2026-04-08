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Mini AC Offer: मात्र 1999 रुपये में खरीदें सस्ता मिनी एसी, तपती गर्मी में मिलेगी सुकून वाली ठंडक

Mini AC Offer: अगर आप 40,000 से 50,000 तक के AC नहीं खरीदना चाहते हैं, तो यहां देखें मात्र 1999 रुपये में मिलने वाले मिनी एसी की टॉप डील्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 08, 2026, 05:08 PM (IST)

AC (27)
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Mini AC Offer: गर्मियों के मौसम शुरू होने के साथ तेजी से AC की डिमांड बढ़ने लगती है। हालांकि, PG या फिर किराए के मकान में रहने वाले कई ऐसे लोग भी होते हैं, जो 40,000-50,000 रुपये खर्च करके नया एसी नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों को आज भी पंखे व कूलर की हवा से काम चलाना पड़ता है। अगर आप भी एसी नहीं खरीद सकते, तो आपके लिए मार्केट में Mini AC के ऑप्शन मौजूद है। साइज में छोटा होने के साथ-साथ इन एसी की खासियत यह है कि बजट में भी काफी किफायती होते हैं। Amazon से आप 1999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिनी एसी खरीद सकेंगे। यहां देखें टॉप डील्स। news और पढें: Oppo F31 5G फोन पर सीधे 2700 रुपये की छूट, 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग फोन की डील न करें मिस

Mini Ac for Room Cooling Mini Ac Air Cooler Portable Air Conditioners

Mini Ac for Room Cooling Mini Ac Air Cooler Portable Air Conditioners को Amazon से मात्र 2999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस एसी 3 स्पीड एडजस्टमेंट फीचर मिलते हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें बिल्ट-इन Mist Humidifier भी दिया गया है, जो कि इंडोर ड्राई एयर में मिस्ट स्प्रे करके ठंडक प्रोवाइड करता है। news और पढें: 4600 रुपये गिरी OPPO Reno 15 5G की कीमत, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर सुनहरी डील

Brush Crevice Nail Drill MiNi Ac

Brush Crevice Nail Drill MiNi Ac को अमेजन से मात्र 1999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक 3 in 1 Conditioner है, जो कि आपको ठंडक प्रोवाइड करेगा। इस मिनी एसी में कंपनी ने मिस्ट स्प्रे, LED लाइट, USB Pocked व 3 स्पीड कंट्रोल दिए हैं। इसे आप अपने वर्किंग स्टेशन के पास लगाकर कूलिंग पा सकते हैं।

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VELURA Ductless Mini Split Air Conditioner

VELURA Ductless Mini Split Air Conditioner इस लिस्ट का प्रीमियम एडिशन है। इसे आप 6,277 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए इस मिनी एसी पर 2500 रुपये की छूट भी मिलेगी। इस मिनी एसी में वॉल माउंड व टेबल माउंट सुविधा मिलती है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से लगवा सकते हैं। कंपनी ने इसमें 8 घंटे टाइम शटडाउन फंक्शन दिया है, जो कि रात की नींद के बाद अपने आप भी शट डाउन हो जाता है।