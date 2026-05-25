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बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, तेजी से बढ़ेगा बिजली बिल

भीषण गर्मी में AC लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है, लेकिन बिजली का बढ़ता बिल हर किसी की चिंता बढ़ा देता है। कई लोग बिजली बचाने के लिए AC को बार-बार ऑन और ऑफ करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह तरीका उल्टा ज्यादा बिजली बिल बड़ा देता है। इससे AC की परफॉर्मेंस और मशीन की लाइफ पर भी असर पड़ता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 25, 2026, 12:01 PM (IST)

AC

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भीषण गर्मी में AC लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है, लेकिन जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे-वैसे बिजली का बिल भी लोगों की चिंता बढ़ा देता है। इसी वजह से कई लोग बिजली बचाने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, जिसमें वे कमरे के ठंडा होते ही AC बंद कर देते हैं और फिर गर्मी लगने पर दोबारा चालू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा करने से बिजली की खपत कम होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार AC ऑन और ऑफ करना बिजली बचाने के बजाय बिल बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, इससे AC पर भी बुरा असर पड़ता है और मशीन जल्दी खराब हो सकती है। news और पढें: AC में गैस लीकेज के ये संकेत दिखें तो तुरंत हो जाएं सतर्क, जानें इस समस्या से बचने के तरीके

AC बार-बार ऑन-ऑफ करने से बिजली कंजप्शन क्यों बढ़ जाता है?

दरअसल, हर बार AC चालू होने पर उसका कंप्रेसर सबसे ज्यादा बिजली खींचता है। कंप्रेसर AC का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, जब AC दोबारा स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर को तेज पावर की जरूरत पड़ती है, जिससे अचानक बिजली की खपत बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार AC बंद और चालू करता है तो यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और कुल मिलाकर ज्यादा बिजली खर्च होती है। इसके अलावा लगातार स्टार्ट और स्टॉप होने से कंप्रेसर, कैपेसिटर और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर दबाव बढ़ता है। इससे AC की परफॉर्मेंस घट सकती है और रिपेयरिंग का खर्च भी बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर AC बंद करना जरूरी हो, तो उसे कम से कम 30 से 35 मिनट बाद ही दोबारा चालू करना चाहिए। news और पढें: हर महीने रिपेयर करना पड़ रहा है AC? जानिए नया खरीदना सही रहेगा या रिपेयर कराना

इन्वर्टर AC कैसे बचाते हैं बिजली?

आजकल आने वाले इन्वर्टर AC इस समस्या को काफी हद तक खुद संभाल लेते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले AC में तापमान सेट होने के बाद कंप्रेसर पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। इससे कम बिजली खर्च होती है और कमरे का तापमान भी लगातार संतुलित बना रहता है, जैसे ही कमरे में गर्मी बढ़ती है, कंप्रेसर धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। यही कारण है कि इन्वर्टर AC पुराने मॉडल्स की तुलना में ज्यादा बिजली बचाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे AC में ‘Auto Mode’ का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है। Auto Mode खुद तय करता है कि AC को कब ज्यादा काम करना है और कब कम, जिससे लगातार ठंडक भी मिलती रहती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है। news और पढें: AC इन वजहों से फटता है, बरतनी चाहिए ये सावधानियां, दिल्ली हादसे के बाद लोगों में डर

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बिजली का बिल कम रखने के लिए क्या करें?

अगर लोग सच में बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो उन्हें AC को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना सबसे सही माना जाता है। इसके अलावा कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए। AC के फिल्टर की नियमित सफाई भी जरूरी है क्योंकि गंदे फिल्टर मशीन पर ज्यादा दबाव डालते हैं और बिजली की खपत बढ़ा देते हैं। समय-समय पर सर्विसिंग कराने से AC की लाइफ बढ़ती है और उसकी कूलिंग बेहतर बनी रहती है।