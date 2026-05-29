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पूरी रात AC चलाने पर भी ज्यादा नहीं आएगा बिजली का बिल, बस ऑन कर दें यह फीचर

भीषण तपन के कारण ज्यादातर लोग रात में भी AC चला रहे हैं। इस वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। हालांकि, एयर कंडीशनर का एक ऐसा फीचर है, जिससे कमरा ठंडा भी रहेगा और बिल भी कम आएगा। आइए विस्तार से जानते हैं उस फंक्शन के बारे में।

Published By: Ajay Verma | Published: May 29, 2026, 04:13 PM (IST)

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दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया है। इस तपन से रात में भी चैन नहीं मिल रहा है। इस वजह से पूरी रात AC चलाना पड़ रहा है, जिससे बड़े हुए बिजली के बिल आने का डर सता रहा है। हालांकि, एसी का एक ऐसा फीचर है, जिसके इस्तेमाल से बिजली के बिल को कंट्रोल में रखा जा सकता है और रातभर कूलिंग भी मिलती रहेगी। news और पढें: AC के इन 8 Modes को ज्यादातर लोग करते हैं Ignore, मिलेंगे ये सब फायदे

AC का खास फीचर

Sleep Mode एसी के सबसे काम के फीचर्स में से एक है। इसका सपोर्ट लगभग हर एयर कंडीशनर में मिलता है। इसके एक्टिव रहने से कमरा ठंडा रहता है। बिजली की भी खपत कम होती है, जिससे बिल ज्यादा नहीं आता है। news और पढें: बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, तेजी से बढ़ेगा बिजली बिल

कैसे काम करता है यह फंक्शन ?

विशेषज्ञों का कहना है कि स्लीप मोड का काम रात के समय कमरे के तापमान को अनुकूलित करना है, जिससे पर्याप्त कूलिंग मिलें। इसके लिए टाइमर सेट करना पड़ता है, जिससे एसी खुद-ब-खुद बंद हो जाता है। इससे बिजली अधिक खर्च नहीं होती और नींद भी नहीं टूटती है।

कैसे करता है बिजली की बचत ?

स्लीप मोड में एसी लगातार काम नहीं करता है और तापमान बढ़ने लगता है, जिससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। इससे बिजली कम इस्तेमाल होती है और बिल भी कम आता है।

ऐसे करें स्लीप मोड ऑन ?

1. सबसे पहले अपने AC को ऑन कर लें।
2. अब रिमोट पर चांद बने आइकन को दबाएं।
3. इसके बाद स्लीप मोड एक्टिवेट हो जाएगा।
4. फिर AC अपने आप फैन की स्पीड और टेम्परेचर को एडजस्ट करके काम करने लगेगा।

इस फीचर में कैसे होती है कूलिंग ?

AC का Sleep Mode कमरे को आरामदायक तरीके से ठंडा करता है। जब यह फंक्शन ऑन होता है, तो शुरुआत में सामान्य Cooling करता है, जिससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके बाद यह धीरे-धीरे तापमान को बढ़ाने लगता है। इससे जरूरत के हिसाब से ठंडक होती है।

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इस दौरान एसी का कंप्रेसर और फैन धीमा हो जाता है। इससे आवाज कम हो जाती है और कूलिंग बनी रहती है। इससे कमरे का माहौल शांत बना रहता है, जिससे आरामदायक नींद लेने में मदद मिलती है।