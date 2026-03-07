Android फोन में बार-बार आने वाले Ads से हो गए परेशान, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये तरीके

How to Block Ads on Android Phones: आज के डिजिटल युग में अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्रचार के लिए विज्ञापन का सहारा लेती हैं। हालांकि, समस्या तब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जब विज्ञापन लगातार आने लगते हैं और इन्हें बंद करने वाला बटन भी काम नहीं करता है। इससे फोन इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है और जरूरी काम बीच में अटक जाते हैं। अगर आप भी Ad की वजह से परेशान हो चुके हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां कुछ काम के तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप विज्ञापन पर लगाम लगा सकेंगे। और पढें: Google Pixel 10a की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

Private DNS

एंड्रॉइड डिवाइस में विज्ञापन रोकने के लिए आप Private DNS का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएं और DNS टाइप कीजिए। फिर Private DNS या Specified DNS विकल्प चुनें। इसके बाद Private DNS provider hostname में dns.adguard.com लिखकर सेव कीजिए। इस सेटिंग को सेट करने के बाद फोन में एड और पॉप-अप आना बंद हो जाएंगे। आप बिना रुकावट के फोन का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे।

Ad Blocker Pro

विज्ञापन रोकने के लिए एड ब्लॉकर प्रो ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले-स्टोर पर अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करने के लिए 350 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी खूबी है कि यह ब्राउजर के साथ काम करता है और लगातार आने वाले विज्ञापन पर रोक लगाता है। साथ ही, मालवेयर व ट्रैकर्स को भी ब्लॉक करके अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

AdAway

एडअवे ऐप को खासतौर पर एंड्रॉइड फोन में एड ब्लॉक करने के लिए तैयार किया गया है। यह पहले केवल Rooted डिवाइस पर काम करता था, अब यह Non-Rooted डिवाइस पर काम करता है। इसे ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, आप एड ब्लॉक करने के लिए Blokada का भी उपयोग कर सकते हैं।

यह ऐप विज्ञापन ब्लॉक करने के साथ DNS क्वारी को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे यूजर्स को उन डोमेन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जिन्हें ब्लॉक करना जरूरी है।