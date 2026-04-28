इन वजहों से जल्दी खराब हो जाता है Laptop, ऐसे करें बचाव

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 28, 2026, 03:23 PM (IST)
Laptop का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में पढ़ाई करने से लेकर ऑफिस वर्क और मनोरंजन तक के लिए किया जाता है। इसके बढ़ते उपयोग की वजह से इसकी मांग और निर्भरता दोनों ही काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, ज्यादातर लोग शिकायत रहती है कि उनके लैपटॉप समय से पहले खराब हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं, जिन्हें समझकर आप अपने लैपटॉप की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं… और पढें: Laptop Free: स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दे रही सरकार? मैसेज से रहें सावधान, भूलकर भी न करें लिंक पर क्लिक
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लैपटॉप जल्दी खराब होने का सबसे पहला कारण ओवर हीटिंग है। जब लैपटॉप के वेंट पर धूल जम जाती है, तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है और अंदर सर्कुलेट होने लगती है, जिससे यह जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए अपने लैपटॉप को समय-समय पर साफ रखें। इससे आपके लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाएगी। और पढें: Reliance Digital की लिमिटेड टाइम के लिए ये सेल हुई शुरू, भर-भर कर मिल रहे हैं ऑफर्स
अक्सर लोग अपने लैपटॉप पर चार्जिंग पर लगा छोड़ देते हैं या फिर चार्ज करते वक्त काम करने लगते हैं। इससे लैपटॉप की बैटरी बुरा प्रभाव पड़ता है और उसका बैकअप टाइम कम हो जाता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं, तो न करें। इससे बैटरी खराब हो सकती है। फुल चार्ज होने पर लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट को निकाल दें। इससे बैटरी गर्म होकर खराब नहीं होगी।
चाय, पानी या फिर कॉफी के गिरने से लैपटॉप के इंटरनल पार्ट खराब हो सकते हैं। यदि समय पर पोछा नहीं जाए, तो पोर्ट्स पर नमी जमा हो जाती है, जिससे वे धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए तुरंत तरल पदार्थ को पोछें और हल्के ड्रायर से सुखाएं। इससे नमी पूरी तरह से हट जाएगी और पार्ट्स खराब नहीं होंगे।
नॉर्मल वर्क वाले लैपटॉप में हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने और हैवी गेम खेलने से हीटिंग की समस्या आ सकती है। उसके मदरबोर्ड पर दबाव पड़ता है, जिससे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
हम में से कई लोग ऐसे हैं, टाइपिंग करते वक्त जोर से बटन प्रेस करते हैं। कई लैपटॉप को कोने से खोलते हैं, तो कई स्क्रीन पकड़कर उसे एडजस्ट करते हैं। ऐसे इस्तेमाल करने से बॉडी डैमेज हो सकती है। स्क्रीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से खराब हो सकती है। इस तरह लैपटॉप को यूज न करें। इससे लैपटॉप के Hinge ठीक रहेंगे और बॉडी डैमेज नहीं होगी।
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