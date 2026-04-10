Reliance Digital की लिमिटेड टाइम के लिए ये सेल हुई शुरू, भर-भर कर मिल रहे हैं ऑफर्स

Reliance Digital ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर की घोषणा की है। कंपनी ने ‘Digital Discount Days’ नाम से एक लिमिटेड टाइम सेल शुरू की है, जो19 अप्रैल तक चलेगी। इस सेल में लोगों को कम कीमत में नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इस दौरान Smartphones, Laptops, Home Appliances और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। ग्राहक इस ऑफर का फायदा कंपनी की वेबसाइट और देशभर में मौजूद 695 से ज्यादा स्टोर्स पर जाकर उठा सकते हैं। और पढें: Reliance Digital की धमाकेदार सेल, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज, हर प्रोडक्ट पर मिलेगा जबरदस्त ऑफर

इस सेल में क्या खास ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे हैं?

इस सेल को खास बनाने के लिए कंपनी ने कई शानदार ऑफर पेश किए हैं। ‘#CrazyUnbelievableDeals’ थीम के तहत ग्राहक अगर कम से कम 10,000 रुपये की खरीदारी करते हैं, तो उन्हें दूसरे प्रोडक्ट पर सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप एक साथ दो सामान खरीदकर ज्यादा बचत कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी-प्रोडक्ट ऑफर और पेमेंट पार्टनर्स के जरिए भी एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने पुराने गैजेट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं।

Smartphones, Laptops और Accessories पर क्या डील्स मिल रही हैं?

गैजेट्स की बात करें तो इस सेल में कई शानदार डील्स मिल रही हैं। बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स की कीमत 10,999 रुपये से शुरू हो रही है, वहीं AMD Ryzen लैपटॉप 46,490 रुपये से मिल रहे हैं। अगर आप एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं तो TWS ईयरबड्स सिर्फ 699 रुपये से और पावरबैंक 399 रुपये से उपलब्ध हैं, खास 50% ऑफर का इस्तेमाल करके ग्राहक BPL साउंडबार मात्र 750 रुपये में और Portronics Karaoke डिवाइस 1,000 रुपये में खरीद सकते हैं।

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Home Appliances में क्या फायदे मिल रहे हैं?

Home और Kitchen Appliances पर भी इस सेल में शानदार छूट दी जा रही है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए एयर कंडीशनर 20,809 रुपये से शुरू हो रहे हैं, जबकि फ्रिज 14,890 रुपये से मिल रहे हैं और ऑनलाइन खरीद पर 1700 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। वॉशिंग मशीन की कीमत 7490 रुपये से शुरू है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और फाइनेंस ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। ICICI, HDFC, SBI और Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर स्मार्टफोन पर 7.5% तक छूट मिल सकती है, वहीं कुछ मामलों में 26,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 30,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है।