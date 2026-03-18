लॉन्च से पहले लीक हुईं Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G की कीमत और कैमरा फीचर्स, जानें क्या होगा खास

Samsung Galaxy A57 5G और Samsung Galaxy A37 5G को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। Samsung ने अभी इन दोनों स्मार्टफोन्स के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके फीचर्स, डिजाइन और कीमत को लेकर कई लीक्स सामने आ रहे हैं। अब एक नई लीक रिपोर्ट में इन दोनों फोन की कीमत और स्टोरेज वेरिएंट का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy A57 5G में होल-पंच डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें सेल्फी कैमरा फिट होगा। यह डिजाइन आजकल के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में काफी पसंद किया जा रहा है। और पढें: Samsung Galaxy A37 5G लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन आई सामने

दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत और स्टोरेज वेरिएंट क्या हो सकते हैं?

लीक के मुताबिक, Samsung Galaxy A57 5G को थाईलैंड में लगभग 17,999 THB (करीब 51,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। इस कीमत में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि शुरुआती ऑफर के तहत यूजर्स को 256GB से 512GB स्टोरेज में फ्री अपग्रेड भी मिल सकता है, वहीं Galaxy A37 5G की कीमत 13,999 THB (लगभग 40,000 रुपये) बताई जा रही है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा। कंपनी लॉन्च के समय बैंक ऑफर्स और EMI ऑप्शन भी दे सकती है, जिससे ये फोन और ज्यादा किफायती हो जाएंगे। हालांकि अभी इन सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुआ Samsung Galaxy A57 का डिजाइन, देखिए क्या-क्या मिलेगा खास

कैमरा फीचर्स क्या हो सकते हैं?

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Samsung Galaxy A57 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ दिया जा सकता है, जो अच्छी लो-लाइट फोटोग्राफी में मदद करेगा। इसके अलावा 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा f/2.2 अपर्चर और 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ मिल सकता है, जिससे वाइड एंगल फोटो आसानी से ली जा सकेंगी। वहीं 5MP का मैक्रो कैमरा भी दिया जा सकता है, जिससे क्लोज-अप शॉट्स बेहतर तरीके से कैप्चर किए जा सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट कर सकता है।

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डिजाइन और बिल्ड के मामले में ये स्मार्टफोन्स कितने बेहतर हो सकते हैं?

डिजाइन और बिल्ड के मामले में Galaxy A57 5G काफी स्लिम और हल्का हो सकता है। लीक के अनुसार इसकी मोटाई सिर्फ 6.9mm और वजन करीब 179 ग्राम हो सकता है, जिससे यह हाथ में पकड़ने में काफी आरामदायक लगेगा। साथ ही, होल-पंच डिस्प्ले डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देगा। अगर ये सभी लीक्स सही साबित होते हैं, तो Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G मिड-रेंज सेगमेंट में एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। अब सभी की नजर कंपनी की आधिकारिक घोषणा पर है, जहां इन स्मार्टफोन्स के फीचर्स और कीमत का खुलासा होगा।