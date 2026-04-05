Jio ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक नया किफायती प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 340 रुपये से भी कम की है। जियो के इस नए प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और डेली SMS बेनेफिट्स मिलते हैं। खास बात यह है कि जियो का यह प्लान यूजर्स को 28 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको बता दें, हाल ही में यह मुद्दा सांसद में उठा था कि टेलीकॉम कंपनियां 1 महीने की जगह सिर्फ 28 दिन का प्लान क्यों प्रोवाइड करती है। इसी बीच अब जियो ने अपने ग्राहकों के लिए सस्ता महीनेभर की वैलिडिटी वाला प्लान पेश कर दिया है। आइए जानते हैं इस प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Jio यूजर्स को लगा बड़ा झटका, पूरे 60 दिन घटी इस पॉपुलर डेटा पैक की वैलिडिटी

Jio Launches New Affordable Plan with 1 Month Validity

नए प्लान की बात करें, तो Jio के इस प्लान की कीमत मात्र 339 रुपये है। यह प्लान कंपनी के 349 रुपये से 10 रुपये कम है। 349 रुपये वाला प्लान यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है। वहीं, नया 339 रुपये का प्लान 349 रुपये से कितना अलग है। यहां जानें। और पढें: Jio का धासू प्लान, खेलने को मिलेंगे 500+ गेम

जियो के 339 रुपये के प्लान में यूजर्स को 28 दिन नहीं बल्कि पूरे कैलेंडर वैलिडिटी मिलती है। यानी कि यदि महीना 30 का है, तो प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। वहीं, यदि महीने 31 का है, तो 31 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी।

Jio Rs 339 Plan Benefits

बेनेफिट्स की बात करें, तो नए 339 प्लान में जियो महीनेभर की वैलिडिटी के साथ यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा देता है। इसके साथ प्लान में डेली 1.5GB डेटा का एक्सेस मौजूद है। डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है। साथ ही यह प्लान डेली 100 फ्री SMS की सुविधा भी प्रोवाइड करता है।

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Other benefits

सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं कंपनी इस प्लान के तहत यूजर्स को अन्य बेनेफिट्स भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें JioTV व JioAICloud का एक्सेस मौजूद है। इतना ही नहीं यह प्लान यूजर्स को 18 महीने तक का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रहा है, जिसकी कीमत 35100 रुपये है। इसके साथ आपको प्लान में 5000GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगी।