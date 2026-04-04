Jio यूजर्स को लगा बड़ा झटका, पूरे 60 दिन घटी इस पॉपुलर डेटा पैक की वैलिडिटी

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 04, 2026, 01:12 PM (IST)
Jio ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए क्रिकेट डेटा पैक में मिलने वाली वैधता को घटा दिया है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स को डेटा पैक में कम दिन की समय सीमा मिलेगी। इससे पहले कंपनी ने साल 2025 में 209 रुपये और 249 रुपये वाले प्लान को अपने पोर्टफोलियो से हटाया था। 209 रुपये वाले पैक में रोज 1 जीबी डेटा दिया जाता था। इसमें 22 दिन की वैधता मिलती थी। वहीं, 249 रुपये वाले पैक में 28 दिन तक रोजाना 1 जीबी डेटा मिलता था। और पढें: Jio का धासू प्लान, खेलने को मिलेंगे 500+ गेम
जियो ने 195 रुपये वाले क्रिकेट डेटा पैक में मिलने वाली वैधता को कम किया है। इस अपडेशन के बाद यूजर्स को प्लान में 90 दिन की बजाय 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इंटरनेट उपयोग करने के लिए पहले की तरह कुल 15GB डेटा मिलेगा। इसमें JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, वो भी 90 दिन के लिए। हालांकि, इस डेटा पैक में अन्य प्लान्स की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं मिलेगी। और पढें: Jio का 90 दिन चलने वाला प्लान, 20GB मिलेगा एक्स्ट्रा डेटा
कंपनी द्वारा घटाई गई वैधता के कारण यह डेटा पैक यूजर्स के लिए महंगा हो गया है। इस अपडेशन से उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है, जो इस पैक को अधिक रिचार्ज कराते थे।
यह डेटा पैक अपडेटेड वैलिडिटी के साथ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर लिस्ट है। इसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचार्ज कराया जा सकता है।
अंत में बताते चलें कि टेलीकॉम कंपनी जियो ने पिछले महीने यानी मार्च में 365 रुपये वाले प्लान को लॉन्च किया था। यह प्रीपेड प्लान अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है। इसमें 30 दिन की वैलिडिटी दी जा रही है। इसके साथ 25 जीबी डेटा मिल रहा है। अगर डेटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो स्पीड को घटाकर 64 Kbps कर दिया जाएगा।
मनोरंजन के लिए इस नए प्रीपेड प्लान में JioHotstar का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। यही नहीं प्लान में Google Gemini Pro प्लान भी फ्री मिल रहा है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। साथ ही, 200 जीबी क्लाउड स्टोरेज दी जा रही है।
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