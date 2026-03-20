Jio-Airtel-Vi: 500 से कम में आने वाले बेस्ट पोस्टपेड प्लान, फ्री OTT के साथ मिलेगा हाई स्पीड डेटा

Jio-Airtel-Vi: जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पोर्टफोलियो में प्रीपेड ही नहीं बल्कि पोस्टपेड प्लान भी मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि इन प्लान की कीमत बजट रेंज में है। अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम आपको यहां तीनों कंपनियों के चुनिंदा पोस्टपेड प्लान के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये से कम है। इन पोस्टपेड प्लान में हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिल रहा है। चलिए इन प्लान पर डालते हैं एक नजर… और पढें: सिंगल यूजर्स के काम आएगा यह प्लान, मिलेगा 50GB डेटा

Jio का 449 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पोस्टपेड प्लान परिवार के लिए एकदम बेस्ट है। इस प्लान में 3 सदस्यों को जुड़ने की सुविधा मिल रही है। इसमें दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इंटरनेट के लिए 75GB डेटा मिल रहा है। साथ ही, अन्य सदस्यों को जुड़ने पर 5GB अतिरिक्त डेटा बोनस के तौर पर दिया जा रहा है। मनोरंजन के लिए प्लान में JioHotstar फ्री में मिल रहा है। यही नहीं प्लान में JioAICloud जैसे बेनेफिट्स भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं। और पढें: Jio Vs Airtel Vs Vi: 3999 रुपये वाला किसका प्लान है बेस्ट, किसमें मिल रहे ज्यादा Benefits, जानें यहां

Airtel का 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान

एयरटेल का यह पोस्टपेड प्लान सिंगल यूजर्स के लिए है। इस प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग और अनलिमिटेड 4जी व 5जी डेटा दिया जा रहा है। इसमें 100 SMS मिल रहे हैं। पोस्टपेड प्लान में JioHotstar Mobile और Airtel Xstream Play प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ प्लान में Adobe Express और Google One का एक्सेस भी मिल रहा है। फ्री हेलो ट्यून भी मुफ्त में दी जा रही है।

Vi का 451 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया का यह पोस्टपेड प्लान जियो-एयरटेल के प्लान की तुलना में महंगा है। इस प्लान में Vi Movies and TV के साथ-साथ JioHotstar और SonyLiv का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। हालांकि, इन दोनों ओटीटी ऐप में से यूजर को किसी एक को चुनना होगा। अन्य बेनेफिट की बात करें, तो प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें 50GB डेटा मिल रहा है।

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कहां से खरीदें तीनों पोस्टपेड प्लान ?

जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के तीनों पोस्टपेड प्लान शानदार हैं। तीनों में सुपरफास्ट डेटा, फ्री कॉलिंग और ओटीटी मिल रहा है। इन तीनों प्लान को ऑफिशियल वेबसाइट या स्टोर पर जाकर खरीदा जा सकता है।