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Airtel के सबसे बेस्ट Data Vouchers, डेटा के साथ फ्री में मिलेगा OTT का मजा

Airtel के पोर्टफोलियो में कई डेटा वाउचर हैं, जिनमें डेटा और ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल रहा है। इन्हें एक्टिव प्लान के साथ रिचार्ज किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 14, 2026, 11:20 AM (IST)

Airtel (8)
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मौजूदा समय में OTT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग अब टीवी की बजाय फोन पर मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर देश की दूसरी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Airtel अपने अधिकतर प्लान्स के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है। हालांकि, कई प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें ओटीटी नहीं मिल रहा है। ऐसे प्लान के लिए डेटा वाउचर को लाया गया है। इनमें डेटा के साथ ओटीटी का एक्सेस दिया जा रहा है। इन्हें एक्टिव प्लान के साथ रिचार्ज किया जा सकता है। news और पढें: Airtel का धांसू प्लान, डेली मिलेगा 2.5GB सुपरफास्ट डेटा

Airtel Data Vouchers

एयरटेल के पोर्टफोलियो में 100 से लेकर 279 रुपये तक का डेटा वाउचर मौजूद हैं। इन सभी Netflix Basic का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। आइए इन प्लान पर डालते हैं एक नजर… news और पढें: Airtel vs Jio vs Vodafone Idea: किस कंपनी का 299 रुपये का रिचार्ज प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? जानें यहां

100 रुपये वाला डेटा वाउचर

इस डेटा वाउचर में 6 जीबी डेटा और JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इस पैक की वैधता 30 दिन की है।

195 रुपये वाला डेटा वाउचर

एयरटेल इस वाउचर में 12 जीबी डेटा और 3 महीने के लिए JioHotstar Mobile-SonyLIV-Airtel Xstream Play का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इसकी समय सीमा 30 दिन की है।

361 रुपये वाला डेटा वाउचर

इस डेटा वाउचर को रिचार्ज करने पर 50GB डेटा और 3 महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 30 दिन की है।

279 रुपये वाला डेटा वाउचर

यह कंपनी के प्रीमियम प्लान में से एक है। इसमें 1 जीबी डेटा, Netflix, JioHotstar, ZEE5 और SonyLIV का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ 1 महीने के लिए Airtel Xstream Play भी मिल रहा है।

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फरवरी में लॉन्च किया यह प्रीपेड प्लान

अंत में आपको बताते चलें कि एयरटेल ने फरवरी में 1099 रुपये वाले प्लान को लॉन्च किया था। यह प्लान कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लिस्ट है। इसमें 84 दिन की वैधता मिलती है। इंटरनेट यूज करने के लिए 300GB डेटा दिया जा रहा है, वो भी 28 दिन के लिए। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद दोबारा इतना डेटा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि, इस प्लान में ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है।