Jio Vs Airtel Vs Vi: 3999 रुपये वाला किसका प्लान है बेस्ट, किसमें मिल रहे ज्यादा Benefits, जानें यहां

Jio Vs Airtel Vs Vi: जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन तीनों के पास अलग-अलग प्राइस रेंज में एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान हैं। इन सभी में यूजर्स की जरूरत के अनुसार डेटा दिया जा रहा है। इनमें फ्री वॉइस कॉलिंग और OTT भी मिल रहा है। इनमें से एक 3999 रुपये वाला लॉन्ग-टर्म प्लान भी है, जिसका हमने कंपैरिजन किया है। इससे आप बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि किसका प्लान बेस्ट है। किसके रिचार्ज प्लान में ज्यादा बेनेफिट मिल रहे हैं। आइए जानते हैं… और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा वाला प्लान, चलेगा 28 दिन

Jio

जियो के पास 3999 रुपये वाला प्लान है। यह कंपनी का महंगा व लंबी वैधता वाला प्रीपेड प्लान है। इस पैक में डेली 2.5GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें रोज 100 SMS मिल रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। यूजर्स के मनोरंजन को ध्यान में रखकर FanCode का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसमें JioTV और JioAICloud का एक्सेस भी फ्री में मिल रहा है। इतना ही नहीं रिचार्ज प्लान में JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में ऑफर किया जा रहा है। इसकी वैधता 365 दिन यानी 1 साल की है। इसे रिचार्ज करने से हर महीने रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: गजब प्लान, रोज मिलेगा 4GB डेटा, Sony Liv फ्री

Airtel

एयरटेल अपने 3999 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में 365 दिन यानी 1 साल की समय सीमा दे रहा है। इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए रोजाना 2.5GB 5जी डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। एंटरटेनमेंट के लिए इस प्रीपेड पैक में 1 साल के लिए JioHotstar का एक्सेस फ्री में मिल रहा है। साथ ही में Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्लान में फ्री हेलो ट्यून भी दी जा रही है।

Vodafone idea

वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के प्रीपेड प्लान में डेली 2GB डेटा मिल रहा है। इस प्लान में 100SMS दिए जा रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसके साथ प्रीपेड पैक में Amazon Prime और JioHotstar का एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है। प्लान में रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इसमें वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा मिल रही है। इसकी वैधता 365 दिन की है।

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निष्कर्ष

सबसे पहले डेली डेटा की बात करें, तो जियो और एयरटेल वीआई के प्लान से बेस्ट हैं। इन तीनों में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। हालांकि, ओटीटी के मामले में एयरटेल का प्लान जियो और वीआई से पीछे है। एयरटेल के पैक में केवल JioHotstar दिया जा रहा है, जबकि जियो के पैक में फैनकोड व हॉटस्टार और वीआई के प्लान में अमेजन प्राइम व हॉटस्टार मिल रहा है।