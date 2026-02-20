comscore
ENG
रोज 2.5GB डेटा वाले Jio प्लान के आगे Airtel हुआ फेल, जानें क्या कुछ मिल रहा खास

Jio के पास प्रीपेड प्लान की भरमार है। इनमें से एक प्लान बेहद खास है, जो हर मामले में खरा उतरा है और इसने Airtel को पछाड़ा है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 20, 2026, 03:53 PM (IST)

भारतीय टेलीकॉम बाजार में Jio और Airtel के बीच कॉम्पिटिशन जारी है। दोनों के पास एक से बढ़कर एक प्रीपेड प्लान हैं। इन सभी में पर्याप्त डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, मनोरंजन के लिए OTT ऐप का एक्सेस भी मिल रहा है। हालांकि, इनमें से 2.5GB डेली डेटा वाला रिचार्ज प्लान है, जिसने सेवाओं व कीमत के मामले में एयरटेल को पछाड़ा है। आइए नीचे खबर में जानते हैं जियो के इस प्रीपेड प्लान की पूरी डिटेल… news और पढें: Jio का 19 रुपये का प्लान, 1GB डेटा-1 दिन की वैलिडिटी

Jio 399 Prepaid Plan

Jio के इस प्रीपेड प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए रोजाना 2.5GB डेटा दिया जा रहा है। इस पैक में डेली 100 SMS मिल रहे है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसे पहली बार रिचार्ज करने पर JioHotstar मुफ्त में दिया जा रहा है। news और पढें: Airtel यूजर्स की मौज, फ्री Sony Liv के साथ रोज मिलेगा 3GB डेटा

इसमें जियो टीवी (Jio TV) और जियो क्लाउड (Jio Cloud) का एक्सेस भी फ्री में ऑफर किया जा रहा है। इसके साथ Pro Google Gemini का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। इस प्लान की समय सीमा 28 दिन की है।

कहां से करें रिचार्ज ?

जियो का यह प्रीपेड प्लान ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लिस्ट है। इस प्लान को इन प्लेटफॉर्म से रिचार्ज कराया जा सकता है।

Airtel के किस प्लान को मिली टक्कर ?

Jio के 399 रुपये प्लान से एयरटेल के जिस रिचार्ज पैक को टक्कर मिली है, उसकी कीमत 429 रुपये है। इस प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इसमें Adobe Express Premium का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। इस प्रीपेड प्लान की वैधता 1 महीने की है। यह जियो के प्लान की तरह आधिकारिक वेबसाइट व ऐप पर लिस्ट है।

किसका यूजरबेस है ज्यादा ?

रिपोर्ट्स की मानें, तो भारतीय बाजार में जियो की हिस्सेदारी एयरटेल के मुकाबले ज्यादा है। जियो का यूजरबेस 48.9 करोड़ और एयरटेल का 46.3 करोड़ है। इसके साथ जियो पहले स्थान और एयरटेल दूसरे स्थान पर है।