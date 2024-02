Excitel Valentine’s Day Offer: भारत की तेजी से उभरती वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Excitel ने अपने यूजर्स के लिए आज 14 फरवरी को खास वैलेंटाइन्स डे ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने 200 Mbps और 300 Mbps Kickstarter इंटरनेट प्लान्स को डिस्काउंटेड कीमत में दे रही है। आपको बता दें, कंपनी के ये दोनों ही प्लान हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ-साथ यूजर्स के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखते हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को 20 OTT (Over-the-top) ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है। इनमें SonyLIV, ZEE5, SunNXT व Alt Balaji जैसे कई प्लेटफॉर्म शामिल है।

आज 14 फरवरी का दिन दुनियाभर में Valentine’s Day के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस खास मौके पर Excitel कंपनी ने अपने यूजर्स को वैलेंटाइन गिफ्ट देते हुए खास ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत कंपनी ने अपने 200 Mbps और 300 Mbps Kickstarter इंटरनेट प्लान्स की कीमतें घटा दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर कुछ समय के लिए ही लाइव रहेगा। इस ऑफर का लाभ आप केवल 18 फरवरी 2024 तक ही उठा सकते हैं। 18 फरवरी के बाद ये दोनों ही प्लान अपनी पुरानी कीमतों पर लिस्ट हो जाएंगे।

The best dates are the ones where Excitel Broadband is the third wheel!

Happy Valentine’s Day!#ExcitelBroadband #Internet #Broadband #Wifi #InternetConnection #HighSpeedInternet #KickstarterPlan #ValentinesDay #ValentinesDayOffer pic.twitter.com/dc2TqKEGGZ

— excitel (@excitel_rocks) February 14, 2024