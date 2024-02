Ae Watan Mere Watan OTT Release Date: सारा अली खान (Sara Ali Khan) स्टारर फिल्म ‘ऐ वतन मेरे वतन’ का ऐलान काफी समय पहले ही हो गया था। हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की थी। अब फाइनली फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया गया है। खास बात यह है कि यह फिल्म सिनेमाघर के बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। इस फिल्म को Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें, इस फिल्म में सारा अली खान मेन लीड रोल में हैं। फिल्म को करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि इसका डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है। आइए जानते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज से जुड़ी सभी डिटेल्स।

सारा अली खान (Sara Ali Khan) स्टारर फिल्म Ae Watan Mere Watan सीधे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर रिलीज की जाएगी। फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट आज कंफर्म हो गई है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर अगले महीने 21 मार्च World Radio Day के मौके पर स्ट्रीम की जाएगी।

