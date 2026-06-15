BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स के लिए कई तरह के रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। खास बात यह है कि ये सभी रिचार्ज प्लान बजट में काफी कम होते हैं और इनमें मिलने वाले बेनेफिट काफी ज्यादा है। सिर्फ मौजूदा यूजर्स के लिए ही नहीं बल्कि कंपनी नए ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्लान्स व ऑफर लेकर आई है। इसी तरह कंपनी ने एक सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो कि खासतौर पर नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पेश किया गया है। इस प्लान के साथ कंपनी यूजर्स को नई सिम और कई टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड कर रही है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: BSNL का 50 से कम का प्लान, मिलेगा 10GB डेटा और...

BSNL New Plan for Switch

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नया प्लान लेकर आई है। इस प्लान की कीमत 51 रुपये है। इस प्लान के साथ कंपनी फ्री SIM दे रही है। सिर्फ सिम ही नहीं बल्कि इसमें कई टेलीकॉम बेनेफिट्स मिलने वाले हैं। और पढें: BSNL का 2GB डेटा वाला प्लान, 72 दिन चलेगा

₹51 isn’t a recharge — it’s a switch. Get your FREE BSNL SIM and unlock unlimited calling, 2GB high-speed data per day, 100 SMS per day, and 28 days of seamless connectivity. Valid till 30th June 2026.#SwitchOnWithBSNL #NewSIMOffer #StayConnectedNow @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/lxW8XDzFoz — BSNL India (@BSNLCorporate) June 15, 2026



BSNL Rs 51 Plan Benefits

अगर आप Airtel, Jio या फिर Vodafone Idea ग्राहक हैं और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान से तंग आ गए हैं, तो आप बीएसएनएल के नए प्लान के तहत सरकारी टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 51 रुपये खर्च करने होंगे। जैसे कि हमने बताया इस प्लान में यूजर्स को बीएसएनएल की फ्री सिम मिलेगी।

सिम के साथ कई टेलीकॉम बेनेफिट्स लैस होंगे। इसमें 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। 51 रुपये का प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट देता है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा मिलती है। इसके साथ डेली 2GB डेटा का एक्सेस शामिल है। साथ ही आप डेली 100 फ्री SMS भेज सकते हैं।

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प्लान BSNL ₹51 Plan कीमत ₹51 सिम कार्ड फ्री BSNL SIM वैलिडिटी 28 दिन वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड डेटा 2GB प्रतिदिन कुल डेटा 56GB (28 दिनों में) SMS 100 SMS प्रतिदिन किसके लिए Airtel, Jio और Vi से BSNL में स्विच करने वाले यूजर्स मुख्य फायदा कम कीमत में फ्री SIM + कॉलिंग + डेटा + SMS

BSNL Rs 51 Plan Validity

ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल का यह प्लान व ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही लाइव हुआ है। यह ऑफर सिर्फ 20 जून 2026 तक के लिए ही उपलब्ध रहेगा।