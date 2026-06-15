comscore
ENG
  • Home
  • Recharge Plan
  • Bsnl Rs 51 Plan Offer With Free Sim Daily 2gb Data Unlimited Calling For Users Who Wants To Switch

BSNL का 51 रुपये का रिचार्ज प्लान, FREE में मिलेगी SIM और पाएं डेली 2GB डेटा के साथ ये सब

BSNL कंपनी नए यूजर्स को आकर्षित करने के लिए नया 51 रुपये वाला प्लान लेकर आई है। यह प्लान यूजर्स को फ्री सिम व टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड कर रही है।

Published By: Manisha | Published: Jun 15, 2026, 04:59 PM (IST)

1 (19)

photo icon BSNL

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स के लिए कई तरह के रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। खास बात यह है कि ये सभी रिचार्ज प्लान बजट में काफी कम होते हैं और इनमें मिलने वाले बेनेफिट काफी ज्यादा है। सिर्फ मौजूदा यूजर्स के लिए ही नहीं बल्कि कंपनी नए ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्लान्स व ऑफर लेकर आई है। इसी तरह कंपनी ने एक सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो कि खासतौर पर नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पेश किया गया है। इस प्लान के साथ कंपनी यूजर्स को नई सिम और कई टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड कर रही है। यहां जानें डिटेल्स। news और पढें: BSNL का 50 से कम का प्लान, मिलेगा 10GB डेटा और...

BSNL New Plan for Switch

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नया प्लान लेकर आई है। इस प्लान की कीमत 51 रुपये है। इस प्लान के साथ कंपनी फ्री SIM दे रही है। सिर्फ सिम ही नहीं बल्कि इसमें कई टेलीकॉम बेनेफिट्स मिलने वाले हैं। news और पढें: BSNL का 2GB डेटा वाला प्लान, 72 दिन चलेगा


BSNL Rs 51 Plan Benefits

अगर आप Airtel, Jio या फिर Vodafone Idea ग्राहक हैं और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान से तंग आ गए हैं, तो आप बीएसएनएल के नए प्लान के तहत सरकारी टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 51 रुपये खर्च करने होंगे। जैसे कि हमने बताया इस प्लान में यूजर्स को बीएसएनएल की फ्री सिम मिलेगी।

सिम के साथ कई टेलीकॉम बेनेफिट्स लैस होंगे। इसमें 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। 51 रुपये का प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट देता है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा मिलती है। इसके साथ डेली 2GB डेटा का एक्सेस शामिल है। साथ ही आप डेली 100 फ्री SMS भेज सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

प्लान BSNL ₹51 Plan
कीमत ₹51
सिम कार्ड फ्री BSNL SIM
वैलिडिटी 28 दिन
वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड
डेटा 2GB प्रतिदिन
कुल डेटा 56GB (28 दिनों में)
SMS 100 SMS प्रतिदिन
किसके लिए Airtel, Jio और Vi से BSNL में स्विच करने वाले यूजर्स
मुख्य फायदा कम कीमत में फ्री SIM + कॉलिंग + डेटा + SMS

BSNL Rs 51 Plan Validity

ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल का यह प्लान व ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही लाइव हुआ है। यह ऑफर सिर्फ 20 जून 2026 तक के लिए ही उपलब्ध रहेगा।