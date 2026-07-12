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BSNL: गांवों और छोटे शहरों के लिए आया ये कमाल का प्लान, मिलेगी 25Mbps की ब्रॉडबैंड स्पीड, फ्री कॉलिंग और OTT का फायदा

BSNL ने टेलीकॉम बाजार में खास प्लान उतारा है, जिसकी कीमत काफी कम रखी है। इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें रोज 700GB तक हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है।

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 12, 2026, 01:57 PM (IST)

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बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बता दें भारत की ये कंपनी यूजर्स के लिए कई तरह के किफायती रिचार्ज प्लान्स लेकर आती रहती है। आपको बता दें आज हम ऐसे ही एक खास प्लान के बारें में आपको बताने जा रहे हैं। इस प्लान में आपको काफी कम कीमत में शानदार बेनिफिट मिलेंगे। आइए जानते हैं इस प्लान में आपको क्या फायदें मिलेंगे और कीमत कितनी होगी। news और पढें: BSNL का बजट में आने वाला धांसू प्लान, फ्री कॉलिंग के साथ मिलेगा 3300GB डेटा

क्या है प्लान

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL गांवों और छोटे शहरों के लिए एक कमाल का प्लान लेकर आई है। इसका नाम है Rural Entry Plan, जिसकी कीमत 259 रुपये प्रति महिना रखी गई है। कंपनी का कहना है कि ये प्लान छात्रों, वर्क फ्रॉम होम करने वालों, छोटे कारोबारियों और परिवारों के लिए लाया गया है। news और पढें: BSNL लेकर आया खास ऑफर, कम दाम में मिलेंगे खास ब्रॉडबैंड प्लान

इस प्लान में क्या फायदे मिलेंगे

इस प्लान में आपको 25Mbps तक की ब्रॉडबैंड स्पीड मिलेगी। यूजर्स 700GB तक हाई-स्पीड डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे। ये डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट बंद नहीं होगा, बल्कि स्पीड घटकर 2Mbps हो जाएगी। इसके अलावा, पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। नए कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को फ्री इंस्टॉलेशन और फ्री मॉडेम भी मिलेगा।

फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शो और दूसरे एंटरटेनमेंट शो देखने के लिए इस प्लान में Waves OTT प्लेटफॉर्म का मुफ्त एक्सेस भी दिया है।

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BSNL ने सैटेलाइट फोन भी लॉन्च किया

BSNL ने हाल ही में अपना सैटेलाइट फोन भी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,34,166 रुपये रखी गई है। यह फोन आम इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन जगहों पर भी काम कर सकता है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। जैसे पहाड़ी इलाके, समुद्र या खदानों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।