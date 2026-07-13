BSNL Cheap Recharge Plan: बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों के लिए सस्ते और शानदार बेनेफिट्स वाले रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज से परेशान होकर कई यूजर्स काफी समय पहले ही बीएसएनएल में स्विच हो चुके हैं। अगर आप भी बीएसएनएल ग्राहक हैं या फिर जल्द ही बीएसएनएल में स्विच होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए कंपनी का एक सबसे किफायती व शानदार बेनेफिट्स वाले प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान की कीमत 110 रुपये से भी कम की है। प्लान में आपको डेटा व कॉलिंग आदि जैसे बेनेफिट्स मिलेंगे। आइए जानते हैं प्लान की कीमत और खूबियां। और पढें: BSNL: गांवों और छोटे शहरों के लिए आया ये कमाल का प्लान, मिलेगी 25Mbps की ब्रॉडबैंड स्पीड, फ्री कॉलिंग और OTT का फायदा

BSNL प्लान की कीमत

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के सस्ते रिचार्ज प्लान की बात करें, तो इस प्लान की कीमत मात्र 107 रुपये है। यह 107 रुपये का प्लान यूजर्स को 20 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। यह कंपनी का कोई नया प्लान नहीं है बल्कि कंपनी काफी समय पहले ही इस प्लान को लॉन्च कर चुकी है। हालांकि, समय-समय पर प्लान के तहत मिलने वाले बेनेफिट्स में फेरबदल हो चुका है। कुछ समय पहले कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी में कटौती कर दी थी। पहले यह प्लान 22 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इस प्लान में आपको सिर्फ 20 दिन तक की ही वैलिडिटी मिलने वाली है। और पढें: 150 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान, डेली पाएं 2GB डेटा

BSNL 107 रुपये प्लान के बेनेफिट्स

बेनेफिट्स की बात करें, तो 107 रुपये का रिचार्ज प्लान यूजर्स को 20 दिन की वैलिडिटी के साथ कई सारे शानदार बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है। इस प्लान में आपको Unlimited डेटा का एक्सेस मिलता है। हालांकि, 3GB डेटा का बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाती है। डेटा के अलावा, प्लान में आपको 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। कंपनी इस प्लान में आपको SMS बेनेफिट प्रोवाइड नहीं करती। यह बजट फ्रेंडली प्लान आपको 20 दिन की वैलिडिटी, कॉलिंग व डेटा ही प्रोवाइड करती है।

इस प्लान को आप BSNL पोर्टल के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा, एंड्रॉइड व आईओएस यूजर्स इस प्लान को BSNL Self Care app के जरिए भी रिचार्ज करा सकते हैं।

इन ग्राहकों के लिए है प्लान

यह प्लान खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है, तो अपनी बीएसएनएल नंबर सेकेंडरी नंबर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में नंबर एक्टिवेट रखने के लिए वो महंगा रिचार्ज प्लान नहीं लेना चाहते, तो वो इस सस्ते प्लान के साथ जा सकते हैं… जो कि उन्हें 20 दिन की वैलिडिटी… कॉलिंग व डेटा की सुविधा दे रहा है।

प्राइवेट टेलीकॉम प्लान्स

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BSNL प्लान के विपरित प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे Airtel, Jio व Vodafone Idea बीएसएनएल जैसा प्लान लेकर नहीं आती है। हालांकि, डेटा प्लान की बात करें तो Airte-Jio दोनों ही कंपनियां 100 रुपये का प्लान लाती है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की है। इस प्लान में यूजर्स को 6GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इसमें कॉलिंग बेनेफिट मौजूद नहीं है। जियो के प्लान में JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।