BSNL का खास प्लान, फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ 3 महीने तक मिलेगा 1400GB डेटा

BSNL Home Wi-Fi Plan: भारत संचार निगम प्राइवेट लिमिटेड देश की प्रमुख सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जो अपने किफायती प्लान के लिए जानी-जाती है। इन प्लान को यूजर की जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर जोड़ा गया है। इनमें सुपरफास्ट डेटा और कॉलिंग जैसे बेनेफिट मिल रहे हैं। इन ही में से एक BSNL Home Wi-Fi Plan है, जिसे खासतौर पर ग्रामीणों के लिए लाया गया है। इसकी कीमत भी बजट रेंज में रखी गई है।

अगर आप ऐसे ग्रामीण इलाके (गांव) में रहते हैं, जहां प्लान के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, तो बीएसएनएल का होम वाई-फाई प्लान आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको 1000GB से ज्यादा डेटा और कॉलिंग मिलेगी। आइए नीचे जानते हैं इस प्लान से जुड़ी पूरी डिटेल…

BSNL Plan

बीएसएनएल के होम वाई-फाई फाइबर प्लान को स्पेशली ग्रामीण इलाकों के लिए पेश किया गया है। इसकी कीमत 1099 रुपये पहले तीन महीनों के लिए रखी गई है। इसमें आपको पहले 3 महीनों के लिए 1400GB प्रति माह मिलेगा। यदि आप समय से पहले डेटा लिमिट खत्म कर देते हैं, तो स्पीड को घटाकर 40Mbps से 4Mbps कर दिया जाएगा। के होम वाई-फाई फाइबर प्लान को स्पेशली ग्रामीण इलाकों के लिए पेश किया गया है। इसकी कीमत 1099 रुपये पहले तीन महीनों के लिए रखी गई है। इसमें आपको पहले 3 महीनों के लिए 1400GB प्रति माह मिलेगा। यदि आप समय से पहले डेटा लिमिट खत्म कर देते हैं, तो स्पीड को घटाकर 40Mbps से 4Mbps कर दिया जाएगा।

इस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। इसका उपयोग लैंडलाइन के माध्यम से किया जा सकेगा। इसकी प्राइवेट कंपनियों के प्लान से तुलना करें, तो इसकी कीमत काफी कम है। एक साथ तीन महीनों की पेमेंट करने पर 98 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा।

ऐसे करें प्लान बुक

आप बीएसएनएल के इस फाइबर को प्लान को खरीदना चाहते हैं, तो आप BSNL Selfcare ऐप में जाकर इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले Book New Connection या Broadband/Fiber ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां अपना एड्रेस और पिन कोड दर्ज करें। इतना करने के बाद कंपनी के कर्मचारी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

WhatsApp से भी बुक हो सकता है प्लान

व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्लान को बुक किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने फोन में 1800 4444 नंबर सेव करना होगा। फिर व्हाट्सएप में जाकर उस नंबर को Hi मैसेज करना होगा। BSNL के ऑफिशियल ऐप के अलावाके माध्यम से भी प्लान को बुक किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने फोन में 1800 4444 नंबर सेव करना होगा। फिर व्हाट्सएप में जाकर उस नंबर को Hi मैसेज करना होगा।

आपके मैसेज के बाद चैटबॉट प्लान के लिए आपसे आपका पता और पिन कोड जैसी जानकारी मांगेगा। इस सूचना को सही-सही भरें। इसके बाद कर्मचारी आपसे संपर्क करेंगे और कनेक्शन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे।

अंत में आपको बताते चलें कि बीएसएनएल ने हाल ही में सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 399 रुपये रखी गई है। इसमें 50Mbps की स्पीड से 3.3TB डेटा दिया जाता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। हालांकि, इसमें ओटीटी नहीं दिया जा रहा है।