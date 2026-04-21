BSNL Recharge Plan: बीएसएनएल भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी अपने पोर्टफोलियो में एक नहीं बल्कि कई सारे किफायती प्लान्स लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे ही प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्लान में यूजर्स को कम कीमत में न केवल लंबी वैलिडिटी मिलती है बल्कि यह प्लान यूजर्स को डेली खूब सारा डेटा प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं प्लान की कीमत व बेनेफिट्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: BSNL का खास प्लान, फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ 3 महीने तक मिलेगा 1400GB डेटा

BSNL 70 Days Validity Plan

भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी के इस किफायती प्लान की बात करें, तो इस प्लान की कीमत 599 रुपये है। इस प्लान में आपको 70 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। अगर आप 84 दिन से कम का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो 70 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान आपके लिए ही है। और पढें: Jio क्रिकेट लवर्स के लिए लाया किफायती प्लान, मुफ्त में मिलेगा JioHotstar

BSNL Rs 599 Plan Benefits

कंपनी के 599 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो यह प्लान आपको 70 दिन तक की लंबी वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा। इस प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को डेली 3GB डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करता है। डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40 Kbps हो जाती है। यह डेली 3GB डेटा आपको पूरे 70 दिन तक के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनेफिट भी मिलता है। साथ ही आप डेली 100 SMS भी भेज सकते हैं।

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BSNL Rs 559 Plan

अगर आपको लगता है कि 70 दिन की वैलिडिटी कम है, तो आप कंपनी के एक और सस्ते प्लान का रूख कर सकते हैं। इस प्लान की कीमत 559 रुपये है, जो कि 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान 599 रुपये की तुलना में सस्ता व लंबी वैलिडिटी का है। हां, इस प्लान के तहत यूजर्स को कम यानी सिर्फ डेली 1GB डेटा का एक्सेस मिलता है, जो कि 599 रुपये की तुलना में कम है।